Окупанти на Донбасі від початку доби тричі порушили перемир'я



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Ситуація на Донбасі залишається контрольованою, - пресслужба ООС

Окупаційні сили здійснили неприцільну провокацію зі стрілецької зброї поблизу Новолуганського, неподалік Шумів стріляли з підствольного гранатомету, а в районі Травневого найманці застосували автоматичний станковий гранатомет

Окупанти на Донбасі від початку доби 7 серпня в зоні проведення операції Об'єднаних сил тричі порушували режим припинення вогню. Про це йдеться у зведенні командування ООС.

Зазначається, що ситуація на Донбасі залишається контрольованою.

Так, сьогодні окупаційні сили здійснили неприцільну провокацію зі стрілецької зброї поблизу Новолуганського, неподалік Шумів стріляли з підствольного гранатомету, а в районі Травневого найманці застосували автоматичний станковий гранатомет.

«На усіх інших ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, режим тиші зберігався повною мірою. Військовослужбовці на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали», - заявили у штабі.

Крім того, неподалік окупованого населеного пункту Ужівка проросійські сили проводили інженерні роботи у бік Водяного, що є порушенням домовленостей Тристоронньої контактної групи.

Як повідомлялося, Україна ідентифікувала понад 100 іноземних найманців, які воюють на Донбасі на боці окупаційних сил; серед іноземних «легіонерів» громадяни Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії та інших європейських країн.

Також нагадаємо, що 7 серпня окупанти на Донеччині відкрили зі свого боку КПВВ «Новотроїцьке-Оленівка».