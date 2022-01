Макрон анонсував переговори з Путіним: відома дата

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 28 січня планує провести телефонні переговори із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє агентство AFP у своєму Twitter.

«Я планую провести переговори з президентом Росії Путіним у п'ятницю вранці. Хотів би уточнити, що це буде не особиста зустріч, а телефонні переговори», – сказав Макрон.

Як уточнюється, розмова торкнеться, зокрема, України.

#BREAKING Macron says France, Germany 'united' on need for Ukraine deescalation pic.twitter.com/6tfzsmIGTo