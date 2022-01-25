Макрон анонсував переговори з Путіним: відома дата

Макрон попереджає, що Росія заплатить «дуже високу ціну», якщо атакує Україну

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 28 січня планує провести телефонні переговори із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє агентство AFP у своєму Twitter.

«Я планую провести переговори з президентом Росії Путіним у п'ятницю вранці. Хотів би уточнити, що це буде не особиста зустріч, а телефонні переговори», – сказав Макрон.

Як уточнюється, розмова торкнеться, зокрема, України.

#BREAKING Macron says France, Germany 'united' on need for Ukraine deescalation pic.twitter.com/6tfzsmIGTo — AFP News Agency (@AFP) January 25, 2022

Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі прокоментувала можливість зустрічі президентів США та Росії на тлі загострення ситуації в Україні. За її словами, глава Білого Дому Джо Байден завжди відкритий до взаємодії, оскільки розуміє ефективність зустрічей на найвищому рівні, але можлива зустріч поки що не обговорювалася.

До цього прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів на питання про ймовірність нової зустрічі президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена. За словами представника Кремля, нові контакти президентів можуть відбутися за необхідності, але зараз конкретного розуміння щодо цього немає.

Прессекретар також наголосив, що питання щодо графіку продовження російсько-американських контактів будуть ставитися тільки після отримання письмової відповіді на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.

Раніше Кулеба заявив, що Україна з Німеччиною увійшли у момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави.

Також міністр закордонних справ пояснив, чому іноземні посольства оголосили евакуацію з України.

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