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    Прощавай «Москва». ЗМІ показали останнє фото крейсера на поверхні води

    Крейсер &laquo;Москва&raquo; був збитий двома ракетами &laquo;Нептун&raquo; в Чорному морі під Одесою - Прощавай «Москва». ЗМІ показали останнє фото крейсера на поверхні води
    Крейсер «Москва» був збитий двома ракетами «Нептун» в Чорному морі під Одесою
    фото: krymr.com

    Знімок був зроблений 10 квітня у Севастопольській бухті в окупованому Криму

    Журналісти показали останнє фото на поверхні води російського крейсера «Москва», флагмана Чорноморського флоту РФ, перед тим, як його знищили українські ракети. Знімок опублікувало видання «Крим.Реалії».

    Зазначається, що знімок був зроблений 10 квітня у Севастопольській бухті в окупованому Криму.

    За даними українського командування, крейсер «Москва» був збитий двома ракетами «Нептун» в Чорному морі під Одесою.

    Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.

    Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

    Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

    Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

    «Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

    За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна корабель потонули Україна окупація #stoprussia
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    Прощавай «Москва». ЗМІ показали останнє фото крейсера на поверхні води