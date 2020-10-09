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    Думки вголос

    Хороші новини з Великої Британії

    • Сергій Іванов

      Журналіст

    • Розсилка
    Президент Володимир Зеленський та&nbsp;прем&rsquo;єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон - Хороші новини з Великої Британії
    Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

    Респект...

    Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між державами, яка є ганартією передусім для бізнесу та громадян, які перебували у певній прострації після Брекзіту.

    Домовленість про переоснащення у співпраці з Британією ВМС України сучасними ракетними катерами. Позика на 10 років на суму до 1£,25 млрд на цю програму і на побудову портової інфраструктури для базування кораблів в Очакові. Неприємний сюрприз для мск.

    Кредитна угода на £2,5 млрд.

    Спільний торговельний комітет.

    Лібералізація умов торгівлі на рівні, не нижчому, ніж передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.
    Протокол про взаємну адміністративну допомогу в митній сфері.

    Спецуповноважений британського Прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною.

    І ще дуже приємна новина: україномовний аудіогід у Лондонському Тауері.

    Коли молодці, тоді молодці. Респект.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Велика Британія Володимир Зеленський Україна Борис Джонсон
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