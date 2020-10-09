Хороші новини з Великої Британії
Респект...
Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між державами, яка є ганартією передусім для бізнесу та громадян, які перебували у певній прострації після Брекзіту.
Домовленість про переоснащення у співпраці з Британією ВМС України сучасними ракетними катерами. Позика на 10 років на суму до 1£,25 млрд на цю програму і на побудову портової інфраструктури для базування кораблів в Очакові. Неприємний сюрприз для мск.
Кредитна угода на £2,5 млрд.
Спільний торговельний комітет.
Лібералізація умов торгівлі на рівні, не нижчому, ніж передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.
Протокол про взаємну адміністративну допомогу в митній сфері.
Спецуповноважений британського Прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною.
І ще дуже приємна новина: україномовний аудіогід у Лондонському Тауері.
Коли молодці, тоді молодці. Респект.