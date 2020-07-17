Зеленський: усіх кандидатів від «Слуги народу» перед виборами перевірить СБУ



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«Слуги народу» та президент Володимир Зеленський 16 липня провели внутрішньопартійний праймеріз Фото: Офіс президента

Президент анонсував перевірки, за якими будуть «вичищати» списки

Усі кандидати від партії «Слуга народу» перед місцевими виборами будуть перевірені правоохоронними органами.

Про це заявив президент Володимир Зеленський після засідання фракції ввечері 16 липня.

«У нас є один принцип — ми не можемо, дійсно прослідкувати за всією країною, але в нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходити безпекові речі. І від Служби безпеки ми будемо просити допомогу, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів», — сказав він.

Зеленський додав, що буде декілька рівнів перевірки, за якими будуть «вичищати».

Як відомо, 16 липня партія «Слуга народу» визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. Так, на вибори мера столиці від провладної партії буде висуватися Ірина Верещук.

Праймеріз проходив за участі глави держави Володимира Зеленського та представників Офісу президента.

Володимир Зеленський назвав Ірину Верещук «людиною з великим досвідом і практикою».

До слова, Верещук викликала на дебати чинного міського голову Києва Віталія Кличка.

Зазначимо, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п'ять депутатів від «Слуги народу» — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.