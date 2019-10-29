Зеленський і віцепрезидент ЄБРР обговорили збереження інвестицій в Україну



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Під час зустрічі наголошувалося, що у 2019 році Україна вперше стане найбільшою країною операцій Європейського банку реконструкції та розвитку

Цьогоріч інвестиції ЄБРР в Україну сягнули €1 млрд

Президент України Володимир Зеленський обговорив з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Аланом Пію умови збереження високого рівня інвестицій в Україну.

Зустріч відбулася у рамках інвестиційного форуму в Маріуполі, повідомляє пресслужба глави держави.

«Дякую ЄБРР за реальні кроки щодо розвитку української економіки та ефективну співпрацю», – наголосив Зеленський.

Зазначається, що сторони обговорили умови збереження високого рівня інвестицій в Україну та погодилися, що інвестори приходитимуть у разі стабільності, передбачуваності, а програма МВФ додасть інвестиційної впевненості.

Під час зустрічі наголошувалося, що у 2019 році Україна вперше стане найбільшою країною операцій Європейського банку реконструкції та розвитку. Цьогоріч інвестиції ЄБРР в Україну сягнули €1 млрд, що є рекордом за останні п’ять років.

Крім того, сторони обговорили нові проєкти банку, що будуть спрямовані на розвиток регіональних доріг. Інвестиції становитимуть понад €300 млн.

Віцепрезидент ЄБРР привітав продуктивну роботу українського парламенту. Він наголосив, що ЄБРР очікує на імплементацію ухвалених рішень.

Сторони детально обговорили антикорупційну, енергетичну та судову реформи, а також реформу правоохоронних органів України.

До слова, Міністерство інфраструктури розглядає можливість передачі в концесію міжнародного аеропорту «Львів».