Українські десантники показали, як знищили ворожу техніку з екіпажем (відео)

Воїни знищили два танка та БМП

Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України завдали нищівних втрат російським окупантам. Вони знищили два танка та БМП російських окупантів разом з екіпажами, повідомляє Командування Десантно-штурмових військ.

«Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдаючи щоденних втрат російським окупантам. На відео зафіксовано, як на полі палають знищені два танка та бойова машина піхоти загарбників, а в посадках лежать тіла окупантів. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України!», – йдеться у повідомленні.

Раніше ЗСУ показали, як знищили три артилерійські установки окупантів. Таож ЗСУ оприлюднили відео ліквідації ворожої техніки на Півдні. Нагадаємо, 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» оприлюднила відео знищення російської БМП-3 на півдні Харківщини.