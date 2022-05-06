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    Події в Україні

    Українські десантники показали, як знищили ворожу техніку з екіпажем (відео)

    Українські десантники показали, як знищили ворожу техніку з екіпажем (відео)
    фото скріншот відео

    Воїни знищили два танка та БМП

    Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України завдали нищівних втрат російським окупантам. Вони знищили два танка та БМП російських окупантів разом з екіпажами, повідомляє Командування Десантно-штурмових військ.

    «Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдаючи щоденних втрат російським окупантам. На відео зафіксовано, як на полі палають знищені два танка та бойова машина піхоти загарбників, а в посадках лежать тіла окупантів. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України!», – йдеться у повідомленні.

    Раніше ЗСУ показали, як знищили три артилерійські установки окупантів. Таож ЗСУ оприлюднили відео ліквідації ворожої техніки на Півдні. Нагадаємо, 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» оприлюднила відео знищення російської БМП-3 на півдні Харківщини.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські десантники показали, як знищили ворожу техніку з екіпажем (відео)