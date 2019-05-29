Саакашвілі про Зеленського: «Пацан сказал – пацан сделал»



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Відразу після приїзду в Україну Михеїл Саакашвілі провів прес-конференцію і похвалив президента за рішення повернути йому громадянство

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну. Під час своєї першої прес-конференції на території аеропорту «Бориспіль» він похвалив президента Володимира Зеленського.

«Президент Зеленський відповів на мою формальну заяву про повернення громадянства. Це людина, у якої слова не розходяться зі справами. Після першого туру він сказав, що мені треба повернути громадянство, і він повернув. Пацан сказал, пацан сделал. Крапка», - сказав Саакашвілі.

«Тобто президент Зеленський, на відміну від попередників. Я хочу сказати, що Порошенко обіцяв добровольцям громадянство в п’яти своїх виступах, і нікому не дав. Зеленський один раз сказав і відразу дав. Ось різниця між новим і попередником», - додав екс-президент Грузії.

Відповідаючи на питання іноземних журналістів щодо зв’язку Зеленського з Коломойським, Саакашвілі що в нього чуття, що нинішній президент України непростий хлопець і що він дуже багатьох здивує.

«Я думаю, що Зеленський дуже багатьох здивує і дуже приємно… Цей президент – непростий хлопець», - запевнив Саакашвілі.

Також він підтвердив, що не буде приймати участь у позачергових парламентських виборах.

«Я сам нікуди не піду ні на які вибори. Але конечно ж я буду сприяти і усіляко допомагати повному оновленню політичного класу України, повному позбавленню від бариг і людей, які грабували Україну. І звичайно ж я буду робити все для того, щоб прийшло багато нових людей. Я не вів жодних переговорів ні про які призначення», - завірив журналістів Саакашвілі.

Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Михеїл Саакашвілі знову отримав українське громадянство.