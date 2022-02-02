ДТП із Трухіним. Генпрокурорка доручила НАБУ відкрити нове провадження
«Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше», – зазначила Венедіктова
Генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила НАБУ відкрити ще одне кримінальне провадження щодо ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна. Про це Венедіктова написала у Facebook
«Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше», – зазначила Венедіктова.
Підслідність справи генпрокурорка визначила за НАБУ.
Зазначимо, 2 лютого нардепа Трухіна виключили зі «Слуги народу». Варто зазначити, що в мережі висувається припущення, що організатором інформаційного зливу щодо скандального ДТП міг бути сам Аваков.
Натомість сьогодні сам Аваков зізнався, що дуже втішений.
Також МВС після публікації відео ДТП з Трухіним переводить стрілки на ДБР. Натомість ДБР каже, що в них не було відео з Трухіним, яке зняли поліцейські.
Як відомо, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва. У автопригоді постраждало шість людей, серед них двоє дітей і голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі. Усі наступні місяці Трухін наполегливо переконував, що був тверезим на момент аварії і не керував автівкою, що спричинила масове ДТП.
Напередодні ввечері журналісти оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. Так, нардеп після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити».
Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що «слуга народу» порадив «нє ісполнять».
Після появив відеорозслідування голова парламентської фракції «слуг народу» Давид Арахамія відреагував на розслідування щодо резонансної ДТП за участі народного обранця з їхньої фракції Олександра Трухіна. Він заявив, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу».
Натомість «Євросолідарність» поклала на Зеленського повну відповідальність за дії скандального Трухіна та різко відреагувала на розслідування ЗМІ.