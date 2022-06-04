Росіянам, які намагаються оформити візу до Мексики, відмовляють українською мовою
Після заповнення заяви на сайті дипмісії громадянам РФ приходить відмова
Громадяни РФ, які намагаються оформити електронний дозвіл для в'їзду до Мексики на сайті посольства цієї країни в Росії, отримують відмову в наданні послуги, причому сама відмова надходить українською мовою. Про це пишуть «РИА Новости».
Росіяни, які прямують до Мексики з туристичною метою, з січня 2017 року мають право в'їхати до країни за електронною візою, але тільки повітряним шляхом. Дозвіл не потрібно оформлювати тим, хто має діючу візу Канади, США, Японії, Великобританії або будь-якої з держав, що входять до Шенгенської зони, а також постійний дозвіл на проживання кількох країн, зазначено на сайті посольства Мексики.
Для оформлення електронного дозволу необхідно заповнити на сайті дипмісії анкету з особистими даними, включно з громадянством, вказати дати відвідування Мексики.
Тепер якщо вказати громадянство «Росія», то після заповнення анкети на екрані з'являється текст українською мовою, в якій йдеться, що запит «не оброблений».
Наразі коментарів посольства Мексики щодо ситуації у російських ЗМІ немає.
Нагадаємо, раніше Італія перестала видавати візи росіянам.
Тим часом Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про введення запровадження візового режиму для громадян Росії.