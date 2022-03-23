Зеленський запросив Папу Римського до України

Зеленський поговорив із Папою Римським Франциском

Президент України Володимир Зеленський, вчора, 22 березня, вранці поговорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України, звірства окупантів, і про гуманітарні коридори до оточених міст та запросив його відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Про це заявив у зверненні президент Володимир Зеленський.

Зеленський поговорив із Папою Римським Франциском.

«Вранці говорив з Його Святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Подякував Його Святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців», – сказав він.

Нагадаємо, Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото). У відділеннях педіатричної лікарні у Ватикані перебувають 19 українських дітей.

Також Папа Римський відреагував на запрошення мера Києва. Понтифік закликав припинити «неприйнятну збройну агресію».