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    Зеленський запросив Папу Римського до України

    Зеленський запросив Папу Римського до України - Зеленський запросив Папу Римського до України
    Зеленський запросив Папу Римського до України
    фото: Офіс президента

    Зеленський поговорив із Папою Римським Франциском

    Президент України Володимир Зеленський, вчора, 22 березня, вранці поговорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України, звірства окупантів, і про гуманітарні коридори до оточених міст та запросив його відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Про це заявив у зверненні президент Володимир Зеленський.

    Зеленський поговорив із Папою Римським Франциском.

    «Вранці говорив з Його Святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Подякував Його Святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців», – сказав він.

    Нагадаємо, Папа Римський відвідав українських дітей у ватиканській лікарні (фото). У відділеннях педіатричної лікарні у Ватикані перебувають 19 українських дітей.

    Також Папа Римський відреагував на запрошення мера Києва. Понтифік закликав припинити «неприйнятну збройну агресію».

    Теги: росія окупанти Папа Римський війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський запросив Папу Римського до України