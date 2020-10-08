У Великій Британії від коронавірусу померло втричі більше людей, ніж від грипу та пневмонії



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Загалом Covid-19 став причиною 12,4% усіх смертей у Британії за вищевказаний період, грип спричинив 0,1% смертей, а пневмонія – 3,5%

З січня по серпень цього року в Англії та Уельсі від коронавірусної хвороби померло 48168 людей, у той же час пневмонія забрала життя 13 619 британців, а від грипу померло 394 людини

У Великій Британії від коронавірусу померло втричі більше людей, ніж від грипу та пневмонії. Про це свідчать дані британського Управління національної статистики (ONS), наведені виданням Sky News.

Зокрема, з січня по серпень цього року в Англії та Уельсі від коронавірусної хвороби померло 48168 людей, у той же час пневмонія забрала життя 13 619 британців, а від грипу померло 394 людини.

Загалом Covid-19 став причиною 12,4% усіх смертей у Британії за вищевказаний період, грип спричинив 0,1% смертей, а пневмонія – 3,5%.

Як повідомлялося, у світі вже зафіксовано майже 36,5 людей, які заразилися коронавірусом. Серед них від початку пандемії померло 1 061 489 осіб, а одужало 27 444 696 людей.

В Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.