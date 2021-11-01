Прем'єр Британії порівняв світових лідерів із Джеймсом Бондом

Джонсон згадав кіногероя, який намагається врятувати світ, поки мерехтить «червоний цифровий годинник»

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порівняв світових лідерів із Джеймсом Бондом, який опинився в небезпечній ситуації. Про це він заявив на відкритті кліматичного саміту COP26 у понеділок, 1 листопада.

«Сьогодні ми практично в такій самій ситуації, дорогі світові лідери, в якій був Джеймс Бонд. Але трагедія в тому, що це не фільм, і машина Судного дня, яку треба зупинити, – реальна», – сказав Джонсон, маючи на увазі кіногероя, який намагається врятувати світ, поки мерехтить «червоний цифровий годинник».

Джонсон підкреслив, що якщо загальносвітова температура підніметься ще на 2 градуси, то може виявитися підірваною система доставки продуктів харчування сотням тисяч осіб, якщо потеплішає на 3 градуси – збільшиться кількість природних катаклізмів, якщо на 4 градуси – «можна попрощатися з цілими містами».

У цьому зв'язку британський прем'єр сказав, що діяти «треба негайно», інакше буде запізно.

До слова, на кліматичному саміті у Глазго сатався скандал: Москва включила окупований Крим у свої доповіді.

Як відомо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго.

Також президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26.

Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.