Зеленський знову просить Раду розглянути звільнення Клімкіна і Луценка



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Шостий президент Володимир Зеленський чекає від парламенту реакції на звернення

Президент написав листа парламентарям

Шостий президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та призначення очільником МЗС Вадима Пристайка.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський повторно звернувся до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка (р.н. (проєкту постанови - ред.) 10380), а також звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ (р.н. 10381) та призначення на неї Вадима Пристайка (р.н. 10382)», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вказані подання глава держави вніс на розгляд народних депутатів 11 червня.

«З огляду на зазначене та відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути вказані питання», – йдеться в листі президента до парламенту від 1 липня.

Зазначимо, що Комітет Ради переніс розгляд звільнення Клімкіна та призначення Пристайка. Розгляд відбудеться 9 липня.

Напередодні Зеленський надіслав Гройсману листа про притягнення до дисциплінарної відповідальності Клімкіна.

Нагадаємо, раніше Гройсман розкритикував Клімкіна через ситуацію із Зеленським та полоненими моряками.

Раніше Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків.

У відповідь Клімкін заявив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

Також глава МЗС показав дипломатичні ноти, про які Зеленський дізнався з інтернету.

Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня повернути наших моряків, замість того з Москви прийшла нота, в якій вони запропонували українській стороні надати письмові гарантії, що цих моряків будуть кримінально переслідувати і в Україні.

В МЗС України назвали таку відповідь цинічною і направили ноту у відповідь з вимогою без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.