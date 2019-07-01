Комітет Ради переніс розгляд звільнення Клімкіна та призначення Пристайка



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Глава МЗС Павло Клімкін

Комітет хоче заслухати кандидата на посаду глави МЗС Вадима Пристайка

Комітет Верховної Ради у закордонних справах планує 9 липня розглянути питання щодо звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справа і призначення на неї Вадима Пристайка.

Про це журналістам після закритої частини засідання комітету повідомила його голова Ганна Гопко.

«Оскільки ми сфокусувалися на критичній ситуації, яка склалася щодо повернення Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи, і дуже важливо було комітету ухвалити рішення, пов’язані з цим, що зайняло трохи часу і обговорення... І ми прийняли зараз рішення: у вівторок (9 липня – ред.) о 12.00 зібрати комітет для того, щоб ухвалити це кадрове питання і запросити Вадима Пристайка як кандидатуру, подану Володимиром Зеленським на посаду міністра закордонних справ», - зазначила Гопко.

При цьому вона пояснила, що оскільки цього тижня у сесійній залі парламенту також будуть розглядатися поправки до Виборчого кодексу, тому відповідно до регламенту внести на розгляд кадрові питання немає можливості, навіть якщо вони невідкладні. Так, Гопко сподівається, що 9 липня «вже будуть розглянуті питання щодо Виборчого кодексу, якась буде позиція і голосування, і ще є в принципі теоретичний шанс у цьому скликанні ухвалити кадрові рішення».

«Одне із зауважень, яке було у членів комітету раніше, полягало в тому, що ми не можемо відкликати або звільнити Клімкіна, не бачачи кандидатури (запропонованої замість нього - ред.), і тому тоді в залі не було достатньо голосів, бо ми не розуміли: якщо ми звільняємо Клімкіна, то хто ж буде і чи дійсно буде Пристайко. Тому зараз, коли є кандидатура, це знімає питання, зокрема, у тих членів комітету, які не готові були голосувати, не знаючи за кого. Ми сподіваємося, що 9 липня заслухаємо кандидата на посаду міністра Пристайка і розглянемо постанову про його призначення та підтримаємо, тому що більшість членів комітету позитивно ставляться до цього призначення», - додала Гопко.

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради України у закордонних справах планував розглянути питання про звільнення голови Міністерства закордонних справ України Павла Клімкіна 1 липня.

У минулий четвер Володимир Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків.

У відповідь Клімкін заявив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.

Також глава МЗС показав дипломатичні ноти, про які Зеленський дізнався з інтернету..

Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія повинна була до 25 червня повернути наших моряків, замість того з Москви прийшла нота, в якій вони запропонували українській стороні надати письмові гарантії, що цих моряків будуть кримінально переслідувати і в Україні.

В МЗС України назвали таку відповідь цинічною і направили ноту у відповідь з вимогою без будь-яких подальших умов виконати наказ Міжнародного трибуналу й невідкладно звільнити захоплених 24 українських моряків.

11 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на цю посаду Вадима Пристайка.

Сам Клімкін попросив депутатів підтримати його відставку.

Нагадаємо, 30 травня президент України вніс до Верховної Ради проекти подань про звільнення міністра закордонних справ Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави СБУ Василя Грицака.

31 травня Клімкін звернувся до депутатів Верховної Ради за підтримкою своєї заяви про відставку з поста міністра закордонних справ.

Проте 6 червня Верховна Рада відмовила президенту Зеленському у звільненні Клімкіна, Полторака і Грицака. Увечері того ж дня представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук висловив переконання, що Зеленський наступного тижня знову внесе подання на звільнення Клімкіна, Полторака і Грицака, а також генерального прокурора України Юрія Луценка.

Джерело: Укрінформ