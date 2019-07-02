Клімкін: я ніколи не був політичною частиною БПП



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Глава МЗС України Павло Клімкін

За словами Клімкіна, він планував балотуватися у депутати по мажоритарному округу на лівобережній частині Києва

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що він відмовився від пропозиції експрезидента Петра Порошенка увійти в список партії «Європейська солідарність».

Про це повідомляють «Українські новини».

«Я ніколи не збирався йти в список «Європейської солідарності», я ніколи не був політичною частиною БПП ...колишній президент пропонував мені до цього приєднатися, але це насправді ніколи не було моїм бажанням», - сказав він.

За словами Клімкіна, він планував балотуватися у депутати по мажоритарному округу на лівобережній частині Києва, де проживає.

Дипломат підкреслив, що прогнози були «обнадійливими», але у підсумку він вирішив відмовитися від ідеї стати депутатом Ради, оскільки без команди однодумців немає сенсу ставати парламентарієм.

За словами міністра, він не виключає різні варіанти продовження політичної кар'єри, у тому числі і на посаді мера Києва.

До слова, нещодавно президент Володимир Зеленський спрямував прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Клімкін назвав нинішню ситуацію в політиці бардаком і сказав, що настав час будувати справжню політичну команду

Раніше Гройсман розкритикував Клімкіна через ситуацію із Зеленським та полоненими моряками.

У четвер Зеленський провів емоційний брифінг, на якому звинуватив Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з главою держави відповідь на ноту РФ щодо справи 24 українських моряків.