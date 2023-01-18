Головне за ніч: чим завершиться російський терор в Україні та важлива заява Білого дому

Зеленський запевнив, що РФ відповість за свої злочини в Україні

«Главком» зібрав головні новини ночі 18 січня. Президент України Володимир Зеленський розповів, чим завершиться російський терор в Україні. Також Білий дім запевнив, що Україна отримає від США усю зброю, необхідну для самозахисту.

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Чим завершиться російський терор в Україні

Володимир Зеленський заявив, що терор проти України завершиться для РФ судовими вироками. Також президент запевнив, що світ чує Україну у Давосі й знає, що Росія зробила з Дніпром та іншими територіями, на які принесла смерть.

«Провів сьогодні нараду за участю, зокрема, Генерального прокурора й міністра внутрішніх справ України щодо встановлення винних у цьому ударі по Дніпру. Щодня стає більше фактичної інформації та юридичних кроків нашої держави. А завершиться все це вироками для всіх цих російських убивць. Я хочу подякувати всім працівникам українських правоохоронних органів та всім нашим партнерам, нашій розвідці, усім спеціальним службам, які напрацьовують необхідні матеріали для судових процесів проти рашистів. Я хочу подякувати всім волонтерам, громадським діячам, особливо – журналістам, які допомагають розслідуванням», – сказав Зеленський.

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Українські військові розпочали навчання на ЗРК Patriot в США

Близько 100 українських військових розпочали курс підготовки на ракетному комплексі Patriot у США.

Посилаючись на підтвердження Міністерства оборони США, агентство повідомляє, що «від 90 до 100 українців» прибули на військову базу у Форт-Сілл, штат Оклахома, і розпочали навчання роботі з ракетним комплексом Patriot.

Форт-Сілл є базою Центру передового досвіду Fires, де армія США проводить навчання поводженню з Patriot, зокрема американських військових.

Створення трибуналу щодо агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше прибічників створення трибуналу щодо агресії Росії проти України та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів.

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У вівторок почалася робота щорічного форуму у Давосі, на якому перша леді України представила «всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість – а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне».

«Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть.

І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста.

Я впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів», – сказав Зеленський.

США продовжать забезпечувати Україну зброєю

Президент США Джо Байден має намір виконувати обіцянки, які він дав президенту України Володимиру Зеленському щодо передачі всього необхідного для самозахисту, у тому числі нових систем ППО для знищення російських ракет. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан П'єр під час відеобрифінгу.

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«Сполучені Штати продовжать забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для її самозахисту», – наголосила представник адміністрації США.

За її словами, про це заявив особисто Джо Байден на нещодавній зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, додавши, що домовленості передбачають і передачу систем протиповітряної оборони.

«Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо наші зусилля, щоб притягнути російські сили до відповідальності за звірства, які вони скоїли, а також за військові злочини», – додала Жан-П'єр.

Австралійські військові тренуватимуть ЗСУ в Британії

Близько 70 австралійських військових найближчими днями вирушать до Великої Британії для навчання українських військовослужбовців.

Церемонія відправлення та приєднання до британської місії відбудеться у Дарвіні. Загалом у ході програми передбачено підготовку близько 20 тис. українських солдатів.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що австралійські військові інструктори відіграватимуть життєво важливу роль і допоможуть Україні вистояти у боротьбі проти Росії.

«Бойовий дух дуже важливий, але ця підготовка дуже потрібна їм, щоби підготуватися до бою», – зазначив австралійський міністр.