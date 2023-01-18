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Головне за ніч: чим завершиться російський терор в Україні та важлива заява Білого дому

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: чим завершиться російський терор в Україні та важлива заява Білого дому
Сполучені Штати продовжать забезпечувати Україну зброєю
фото: AP

Зеленський запевнив, що РФ відповість за свої злочини в Україні

«Главком» зібрав головні новини ночі 18 січня. Президент України Володимир Зеленський розповів, чим завершиться російський терор в Україні. Також Білий дім запевнив, що Україна отримає від США усю зброю, необхідну для самозахисту.

Чим завершиться російський терор в Україні

Головне за ніч: чим завершиться російський терор в Україні та важлива заява Білого дому фото 1

Володимир Зеленський заявив, що терор проти України завершиться для РФ судовими вироками. Також президент запевнив, що світ чує Україну у Давосі й знає, що Росія зробила з Дніпром та іншими територіями, на які принесла смерть.

«Провів сьогодні нараду за участю, зокрема, Генерального прокурора й міністра внутрішніх справ України щодо встановлення винних у цьому ударі по Дніпру. Щодня стає більше фактичної інформації та юридичних кроків нашої держави. А завершиться все це вироками для всіх цих російських убивць. Я хочу подякувати всім працівникам українських правоохоронних органів та всім нашим партнерам, нашій розвідці, усім спеціальним службам, які напрацьовують необхідні матеріали для судових процесів проти рашистів. Я хочу подякувати всім волонтерам, громадським діячам, особливо – журналістам, які допомагають розслідуванням», – сказав Зеленський.

Українські військові розпочали навчання на ЗРК Patriot в США

Головне за ніч: чим завершиться російський терор в Україні та важлива заява Білого дому фото 2

Близько 100 українських військових розпочали курс підготовки на ракетному комплексі Patriot у США.

Посилаючись на підтвердження Міністерства оборони США, агентство повідомляє, що «від 90 до 100 українців» прибули на військову базу у Форт-Сілл, штат Оклахома, і розпочали навчання роботі з ракетним комплексом Patriot.

Форт-Сілл є базою Центру передового досвіду Fires, де армія США проводить навчання поводженню з Patriot, зокрема американських військових.

Створення трибуналу щодо агресії РФ

Головне за ніч: чим завершиться російський терор в Україні та важлива заява Білого дому фото 3

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше прибічників створення трибуналу щодо агресії Росії проти України та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів.

У вівторок почалася робота щорічного форуму у Давосі, на якому перша леді України представила «всі елементи нашої формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість – а це передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне».

«Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть.

І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста.

Я впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів», – сказав Зеленський.

США продовжать забезпечувати Україну зброєю

Головне за ніч: чим завершиться російський терор в Україні та важлива заява Білого дому фото 4

Президент США Джо Байден має намір виконувати обіцянки, які він дав президенту України Володимиру Зеленському щодо передачі всього необхідного для самозахисту, у тому числі нових систем ППО для знищення російських ракет. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан П'єр під час відеобрифінгу.

«Сполучені Штати продовжать забезпечувати Україну тим, що їй потрібно для її самозахисту», – наголосила представник адміністрації США.

За її словами, про це заявив особисто Джо Байден на нещодавній зустрічі з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, додавши, що домовленості передбачають і передачу систем протиповітряної оборони.

«Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо наші зусилля, щоб притягнути російські сили до відповідальності за звірства, які вони скоїли, а також за військові злочини», – додала Жан-П'єр.

Австралійські військові тренуватимуть ЗСУ в Британії

Головне за ніч: чим завершиться російський терор в Україні та важлива заява Білого дому фото 5

Близько 70 австралійських військових найближчими днями вирушать до Великої Британії для навчання українських військовослужбовців.

Церемонія відправлення та приєднання до британської місії відбудеться у Дарвіні. Загалом у ході програми передбачено підготовку близько 20 тис. українських солдатів.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що австралійські військові інструктори відіграватимуть життєво важливу роль і допоможуть Україні вистояти у боротьбі проти Росії.

«Бойовий дух дуже важливий, але ця підготовка дуже потрібна їм, щоби підготуватися до бою», – зазначив австралійський міністр.

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Теги: росія Україна Володимир Зеленський Велика Британія військові навчання війна Австралія Джозеф Байден ЗСУ США трибунал

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