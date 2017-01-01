Жириновський став першим зареєстрованим кандидатом в президенти РФ

Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Жириновського 29 грудня

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський став першим зареєстрованим кандидатом у президенти РФ на виборах у березні 2018 року. Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Жириновського 29 грудня. 21 грудня лідер ЛДПР Володимир Жириновський став першим з претендентів на пост президента Росії, які подали документи для



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Фото: AFP Володимир Жириновський хвалиться посвідченням кандидата в президенти Росії

Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Жириновського 29 грудня

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський став першим зареєстрованим кандидатом у президенти РФ на виборах у березні 2018 року.

Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Жириновського 29 грудня.

21 грудня лідер ЛДПР Володимир Жириновський став першим з претендентів на пост президента Росії, які подали документи для реєстрації на виборах.

До слова, у четвер російський опозиціонер Олексій Навальний оскаржив у Верховному суді РФ відмову Центральної виборчої комісії допустити його до виборів президента 2018 року.

25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

26 грудня ЦВК РФ зареєструвала телеведучу Ксенію Собчак кандидатом у президенти від партії «Громадянська ініціатива» на виборах 2018 року.

28 грудня Центрвиборчком Росії дозволив Володимиру Путіну почати виборчу кампанію та збір підписів.