Жириновський став першим зареєстрованим кандидатом в президенти РФ
- Вчора, 21:56
-
Розсилка
Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Жириновського 29 грудня
Лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський став першим зареєстрованим кандидатом у президенти РФ на виборах у березні 2018 року.
Центральна виборча комісія Росії зареєструвала Жириновського 29 грудня.
21 грудня лідер ЛДПР Володимир Жириновський став першим з претендентів на пост президента Росії, які подали документи для реєстрації на виборах.
До слова, у четвер російський опозиціонер Олексій Навальний оскаржив у Верховному суді РФ відмову Центральної виборчої комісії допустити його до виборів президента 2018 року.
25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.
26 грудня ЦВК РФ зареєструвала телеведучу Ксенію Собчак кандидатом у президенти від партії «Громадянська ініціатива» на виборах 2018 року.
28 грудня Центрвиборчком Росії дозволив Володимиру Путіну почати виборчу кампанію та збір підписів.