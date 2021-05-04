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    Житомирщина виходить з «червоної» зони карантину

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    Житомирська область з 5 травня буде &laquo;жовтою&raquo; - Житомирщина виходить з «червоної» зони карантину
    Житомирська область з 5 травня буде «жовтою»
    Фото: freepik

    У зоні дії жорстких обмежень залишаться шість регіонів

    Із «червоної» зони коронавірусного карантину в середу 5 травня вийде Житомирська область. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні 4 травня Державна комісія з надзвичайних ситуацій.

    «За результатами (засідання) Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 5 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Житомирської області, та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтого рівня», – повідомляє міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

    Карантин у регіонах почали ослаблювати минулого місяця, з «червоної» у «жовту» зону вийшли Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Львівська області та Київ.

    Отже, у регіоні буде значне послаблення карантину, але деякі обмеження все ж залишаться. Зокрема:

    • масові заходи дозволяються лише за участі до 30 людей, з наповненістю 1 людина на 4 м² або заповненістю залу до 50%;
    • заборонено відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку;
    • заборонена робота кафе, барів, ресторанів після 22:00 та до 07:00. Але дозволяється адресна доставка і навинос;
    • перевезення пасажирів відбувається тільки в межах сидячих місць;
    • обов'язково носити маски або респіратори у громадських будівлях.

    Нагадаємо, 2 травня МОЗ оновив рівні епідемічної небезпеки – у «зеленій» зоні і досі жодного регіону.

    За минулу добу коронавірус діагностували майже у 2,5 тисячі українців. Найбільше нових заражень зафіксовано у Донецькій, Черкаській та Дніпропетровській областях.

    Зазначимо, що у Києві за минулу добу, 3 травня, лабораторно підтверджено 151 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. За добу до лікарень столиці госпіталізували 30 пацієнтів із діагнозом Covid-19.

    Тим часом в Україні у дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19.

    До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

    Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.

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    Теги: Житомирщина карантин коронавірус Олег Немчінов
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