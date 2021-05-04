Житомирщина виходить з «червоної» зони карантину

Житомирська область з 5 травня буде «жовтою»

У зоні дії жорстких обмежень залишаться шість регіонів

Із «червоної» зони коронавірусного карантину в середу 5 травня вийде Житомирська область. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні 4 травня Державна комісія з надзвичайних ситуацій.

«За результатами (засідання) Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 5 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Житомирської області, та застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «жовтого рівня», – повідомляє міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Карантин у регіонах почали ослаблювати минулого місяця, з «червоної» у «жовту» зону вийшли Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська, Львівська області та Київ.

Отже, у регіоні буде значне послаблення карантину, але деякі обмеження все ж залишаться. Зокрема:

масові заходи дозволяються лише за участі до 30 людей, з наповненістю 1 людина на 4 м² або заповненістю залу до 50%;

заборонено відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку;

заборонена робота кафе, барів, ресторанів після 22:00 та до 07:00. Але дозволяється адресна доставка і навинос;

перевезення пасажирів відбувається тільки в межах сидячих місць;

обов'язково носити маски або респіратори у громадських будівлях.

Нагадаємо, 2 травня МОЗ оновив рівні епідемічної небезпеки – у «зеленій» зоні і досі жодного регіону.

За минулу добу коронавірус діагностували майже у 2,5 тисячі українців. Найбільше нових заражень зафіксовано у Донецькій, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Зазначимо, що у Києві за минулу добу, 3 травня, лабораторно підтверджено 151 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. За добу до лікарень столиці госпіталізували 30 пацієнтів із діагнозом Covid-19.

Тим часом в Україні у дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19.

До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.



