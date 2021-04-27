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    «Укрзалізниця» відновлює повноцінний рух в усіх областях, окрім однієї

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    Тепер у всіх областях, крім Житомирської, поїзди курсують без обмежень - «Укрзалізниця» відновлює повноцінний рух в усіх областях, окрім однієї
    Тепер у всіх областях, крім Житомирської, поїзди курсують без обмежень
    Фото: Рубрика

    Карантинні обмеження на залізниці діють лише в Житомирській області

    Компанія «Укрзалізниця» відновила повноцінне курсування поїздів далекого сполучення на всій території України, яке було обмежене через карантин, окрім Житомирській області. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

    В «Укрзалізниці» уточнили, що на Житомирщині поки що заборонено висадку та посадку пасажирів.

    «Укрзалізниця суворо стежитиме за дотриманням карантинних вимог у поїздах і на вокзалах, та звертається до пасажирів з проханням обов’язково повідомляти про випадки неналежного носіння масок або відмови від них з боку інших пасажирів або співробітників Укрзалізниці», – додали у компанії.

    Додамо, що «Укрзалізниця» збільшить кількість додаткових поїздів на травневі свята.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» розпочинає продаж квитків на додаткові рейси, присвячені до Великодніх свят.

    Також «Укрзалізниця» відновила продаж квитків до Івано-Франківської області з 10 квітня. Висадка і посадка пасажирів на станціях Івано-Франківщини також буде дозволена.

    Крім того повідомлялося, що й у Чернівецькій області відновлюється рух поїздів.

    Теги: Укрзалізниця потяг залізниця Житомирщина карантин транспорт
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