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    Журнал Time назвав артиста року

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    <p>Кей-поп-група BTS з Південної Кореї підкорює світ&nbsp;</p> - Журнал Time назвав артиста року

    Кей-поп-група BTS з Південної Кореї підкорює світ 

    Фото з відкритих джерел

    Нещодавно парламент Південної Кореї ухвалив закон, який дозволяє зіркам кей-поп-гуртів, таким як BTS, відтермінувати призов в армію до 30 років.

    Артистом року за версією американського журналу Time стала кей-поп-група BTS. Про це повідомляється на сайті видання.

    «BTS - не просто найуспішніша кей-поп-група в музичних чартах. Вони - найуспішніший колектив у світі», - йдеться в статті, присвяченій південнокорейському бойз-бенду.

    Там же розповідається про те, що незважаючи на всі потрясіння цього року і обмеження, пов'язані з пандемією, BTS вдалося зберегти зв'язок з відданою фан-базою, яку прозвали «армією».

    Видання Time не в перший раз приділяє BTS увагу. Ще в 2019 році колектив був включений в список ста найбільш впливових персон року Time 100. У цьому році вони удостоїлися номінації на премію «Греммі» за хіт Dynamite, першу пісню групи англійською мовою.

    BTS - бойз-бенд з Південної Кореї, що з'явився у 2013 році. Він складається з семи учасників: 26-річний RM (Кім Намджун), лідер групи, 27-річний, найстарший член колективу Чин (Кім Сокчін), 27-річний Сюгаїв (Мін Юнги), 26-річний Джей-Хоуп (Чон Хосок ), 24-річний Чіміно (Пак Чіміно), 24-річний Ві (Кім Тхехен) і наймолодший учасник, 23-річний Джонгук (Чон Джонгук).

    Між іншим, парламент Південної Кореї ухвалив закон, який дозволяє зіркам K-pop, таким як BTS, відтермінувати призов в армію до 30 років. У Південній Кореї служба в армії є обов’язковою для усіх чоловіків віком від 18 до 28 років. За законом, який діяв раніше, відтермінувати її до 30 років дозволяли лише відомим акторам, спортсменам і класичним музикантам.

    Нові поправки дозволяють зробити це і поп-виконавцям, які «досягли успіху в масовій культурі та мистецтві». Відстрочку даватимуть за рекомендацією міністра культури.

    Раніше було оголошено імена 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes

    Зазначимо, що нещодавно журнал Time вперше в історії назвав «Дитину року»

    Крім того минулого тижня журнал People назвав людину року.

     Читайте також: Найвпливовіша жінка в сфері культурних індустрій. Інтерв’ю з Юлією Федів
    Теги: Південна Корея музика артист премія
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