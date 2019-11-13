  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Екоактивістка Грета Тунберг відправилася через Атлантику на катамарані

    • Розсилка
    <p>Шведська активістка Тунберг повертається зі США до Європи на катамарані з австралійською парою, яка подорожує світом зі своєю 11-місячною дитиною</p> - Екоактивістка Грета Тунберг відправилася через Атлантику на катамарані

    Шведська активістка Тунберг повертається зі США до Європи на катамарані з австралійською парою, яка подорожує світом зі своєю 11-місячною дитиною

    Поїздка може зайняти від двох до чотирьох тижнів у складних умовах

    Активістка Грета Тунберг вирушила з Північної Америки до Європи через Атлантику на 15-метровому екологічному катамарані.

    Про це у середу повідомляє Associated Press.

    Тунберг повідомила, що вона вирушила з Вірджинії на катамарані, який належить австралійській сім'ї. Вона хоче прибути до Європи вчасно, щоб потрапити на нараду ООН з клімату, яка відбудеться на початку грудня в Мадриді.

    Човен, який називається La Vagabonde, практично не залишає вуглецевого сліду, має сонячні батареї та гідрогенератори для виробництва енергії.

    У ньому також є туалет, на відміну від яхти, на якій Тунберг припливла з Британії в Нью-Йорк в серпні. Тоді на яхті було тільки відро.

    Власники човна - Райлі Вайтлум і Елейн Кереусі, австралійська пара, яка подорожує світом зі своєю 11-місячною дитиною Ленні. Сім'я, яка має багато дописувачів в інтернеті, відгукнулася на заклик Тунберг в соцмережах про поїздку в Європу без викидів вуглецю. З ними також пливе досвідчена морячка Ніккі Хендерсон.

    Поїздка може зайняти від двох до чотирьох тижнів у складних умовах. Листопад вважається міжсезонням для плавання через Атлантику. У вівторок Тунберг повідомила, що температура впала до одного градуса за Цельсієм і почав йти мокрий сніг.

    На початку листопада міністр екологічних перетворень Іспанії Тереса Рібера запропонувала шведській активістці Греті Тунберг допомогти перетнути Атлантику, щоб потрапити на кліматичний форум COP25 в Мадрид.

    Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

    Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.

    екологія США клімат Європа Іспанія корабель Грета Тунберг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ