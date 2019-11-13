Екоактивістка Грета Тунберг відправилася через Атлантику на катамарані



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Шведська активістка Тунберг повертається зі США до Європи на катамарані з австралійською парою, яка подорожує світом зі своєю 11-місячною дитиною

Поїздка може зайняти від двох до чотирьох тижнів у складних умовах

Активістка Грета Тунберг вирушила з Північної Америки до Європи через Атлантику на 15-метровому екологічному катамарані.

Про це у середу повідомляє Associated Press.

Тунберг повідомила, що вона вирушила з Вірджинії на катамарані, який належить австралійській сім'ї. Вона хоче прибути до Європи вчасно, щоб потрапити на нараду ООН з клімату, яка відбудеться на початку грудня в Мадриді.

Човен, який називається La Vagabonde, практично не залишає вуглецевого сліду, має сонячні батареї та гідрогенератори для виробництва енергії.

У ньому також є туалет, на відміну від яхти, на якій Тунберг припливла з Британії в Нью-Йорк в серпні. Тоді на яхті було тільки відро.

Власники човна - Райлі Вайтлум і Елейн Кереусі, австралійська пара, яка подорожує світом зі своєю 11-місячною дитиною Ленні. Сім'я, яка має багато дописувачів в інтернеті, відгукнулася на заклик Тунберг в соцмережах про поїздку в Європу без викидів вуглецю. З ними також пливе досвідчена морячка Ніккі Хендерсон.

Поїздка може зайняти від двох до чотирьох тижнів у складних умовах. Листопад вважається міжсезонням для плавання через Атлантику. У вівторок Тунберг повідомила, що температура впала до одного градуса за Цельсієм і почав йти мокрий сніг.

На початку листопада міністр екологічних перетворень Іспанії Тереса Рібера запропонувала шведській активістці Греті Тунберг допомогти перетнути Атлантику, щоб потрапити на кліматичний форум COP25 в Мадрид.

Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.