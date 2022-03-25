Журналістам «Главкома» почали надходити анонімні погрози

Невідомі почали погрожувати українським журналістам, які розповідають правду про війну

На електронну пошту працівників видання «Главком» почали надходити анонімні погрози. Причиною є інформування читачів про правдиві події на фронтах російсько-української війни.

«Усі дані співробітників вашого ЗМІ злиті ФСБшникам Росії», – написав у листі-погрозі користувач «Акмол Пластінкін» (електронна адреса [email protected]).

Анонімний автор заявив, що кожен із працівників «Главкома», який «не припинить працювати на українську пропаганду режима Зеленського», буде нібито покараний за статтею 205 КК Російської Федерації «Тероризм».

Також «Акмол Пластінкін» пригрозив, що тюремні строки загрожуватимуть працівникам «Главкому» уже «найближчим часом».

Анонім погрожує журналістам «Главкома» статтею російського кримінального кодексу за тероризм

Нагадаємо, що російські окупанти на тимчасово захоплених під час повномасштабного вторгнення територіях України почали викрадати і залякувати журналістів.

Зокрема, увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин. 20 березня Батурина випустили з полону. Журналіст розповів, що він усі ці дні майже не їв, кілька днів провів майже без води, окупанти били його, принижували.

Уранці вранці 21 березня рашисти викрали в Мелітополі групу журналісток «МВ-холдингу» та видавця Михайла Кумка з родиною. Випустили їх того ж дня через суспільний розголос.

У тому ж Мелітополі окупанти намагалися через колаборантку-«виконувачку обов’язків міського голови» намагалися схилити до співпраці директорку сайту РІА «Мелітополь» Світлану Залізецьку. Після того, як Залізецька відмовилася працювати на російських загарбників і виїхала з міста, окупанти прийшли до неї додому і викрали її хворого 75-річного батька. Окупанти обіцяють повернути чоловіка тільки тоді, коли журналістка повернеться до Мелітополя.