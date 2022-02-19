На Львівщині чоловік впав у кому після стрибка з парашутом

Чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою та церебральною комою стабілізували і доправили у лікарню

На аеродромі «Цунів», що біля Городка на Львівщині, після стрибка з парашутом 25-річний Олексій Яремчук впав у кому. Нещасний випадок трапився у неділю, 13 лютого, і вже шосту добу чоловік перебуває без свідомості у реанімації Лікарні швидкої медичної допомоги. Про це у коментарі Тvoemisto.tv повідомила мама Олексія – Магдалина Яремчук.

Як зазначили у Львівському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медики прибули на виклик 13 лютого, о 12:50. Чоловіка із закритою черепно-мозковою травмою та церебральною комою стабілізували і доправили у лікарню.

За словами Магдалини Яремчук, для її сина – це був перший стрибок, він зробив його з висоти 800 метрів без інструктора. Що насправді сталося у той день, вона не знає, зараз її цікавить лише стан здоров’я Олексія.

«Мій син дорослий, йому 25 років. Відслужив у війську, пішов на роботу. Про те, що збирався стрибати з парашутом, не знала. Уже після нещасного випадку дізналась, що йому був цікавий екстремальний вид спорту, ходив кілька разів у школу, де проводять польоти з парашутом. Там він і проходив теоретичний вишкіл», – каже мама Олексія.

Жінка розповідає, що на відео, яке переглядали інструктори, помітно, як в якийсь момент у сина виникли проблеми.

«Він був із парашутом, який нібито так чи інакше має відкритися. Але є линви, якими у польоті можна керувати. В якийсь момент його почало крутити. Можливо, синові запаморочилося в голові, цього ніхто не знає. Також мені розповідали, що, коли він уже приземлився, то встав, почав скручувати парашут, а потім знову впав», – каже вона.

Щоб не траплялися нещасні чи прикрі випадки, Магдалина Яремчук просить усіх, хто любить екстремальний спорт перед стрибком добре подумати. А ще – пройти повний інструктаж, не стрибати без інструктора, особливо якщо це вперше, а також подбати про страховку та перевірити свій стан здоров’я перед польотом і стрибком.

«Стрибки з парашутом – не забавка. Це екстремальний вид спорту, тож, на мою думку, обов’язковим має бути страхування людей. А не маєш грошей на страхування, то не стрибай. Також має бути медогляд, бо ж у польоті чи при приземленні може стати погано. Не варто нехтувати цими правилами», – додала жінка.

Із аеродромом «Цунів» журналістам не вдалося сконтактувати, але, як розповів інструктор Артем, з кожною людиною перед стрибками проводять кількагодинний інструктаж. Якщо стрибок з інструктором – інструктаж триває 2-3 години, якщо самостійний – 5-6 годин.

Додамо, що стрибки з висоти 800 м можна робити самостійно, а з висоти 3 000 м – з інструктором. Ціна самостійного стрибка, як зазначено на сайті, становить 1 250 грн, а з інструктором – 4 600 грн. До стрибка допускають людей з 14 років (до 16 років допускають осіб, які показали нотаріально завірений дозвіл батьків, або в присутності та з дозволу батьків. При цьому необхідна наявність документів як у дітей, так і у батьків).

Не можна стрибати тим, у кого є будь-які психічні захворювання, людям у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння, за наявності переломів опорно-рухового апарату протягом останніх 18 місяців, черепно-мозкових травм, серцевої недостатності, гіпертонії будь-якого ступеня.

До слова, Державне бюро розслідувань почало слідство, щоб встановити обставини смерті рятувальника під час стрибків із парашутом у Ніжині Чернігівської області. Відкрите кримінальне провадження.

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