ЗМІ: адвокат Трампа Джуліані прилетів до Києва



За інформацією ЗМІ, Джуліані планує зустрітися з ексгенпрокурором Віктором Шокіним та колишнім прокурором Генеральної прокуратури Костянтином Куликом

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані прибув до Києва, де планує зустрітися з українськими високопосадовцями.

Про це пише The New York Times.

За інформацією theБабеля, в українській столиці Джуліані має намір зустрітися з іншим колишнім генпрокурором Віктором Шокіним та колишнім прокурором Генеральної прокуратури Костянтином Куликом.

Відповідну інформацію підтверджує також джерело видання «Новое время»

Напередодні в Будапешті Джуліані зустрічався з колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком. Факт цієї зустрічі Луценко підтвердив ЗМІ.

Як пише The New York Times, Джуліані вирушив до Європи для збору документальних свідчень, які мають допомогти у справі про можливий імпічмент Трампа. Сама поїздка організована для зйомок документального серіалу, перші дві серії якого вже вийшли на американському кабельному каналі One America News, або OAN.

Серіал рекламують як «альтернативу слуханням щодо імпічменту», де мають зʼявитися «українські свідки», яких члени Демократичної партії в палаті представників нібито відмовилися викликати для свідчень.

Як зазначає видання, у Будапешті для вказаного серіалу команда OAN на чолі з репортером Шанель Ріон записали інтервʼю з Луценком. Під час цього інтервʼю ексгенпрокурор обговорював розслідування проти родини колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та можливе втручання України в американські вибори 2016 року.

Крім того, у Будапешті знімальна група також записала інтервʼю з колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, екснардепом Андрієм Артеменком та колишнім головою Центральної виборчої комісії Михайлом Охендовським.

Їхні свідчення увійшли до другого епізоду, який транслювався у вівторок. Зокрема, Теліженко повторив свої твердження, що, працюючи в посольстві України у Вашингтоні у 2016 році, йому було доручено допомогти «оперативнику від демократів» зібрати компрометуючу інформацію щодо ексголови виборчого штабу Трампа Пола Манафорта. Артеменко та Охендовський у свою чергу висловили сумніви в достовірності «амбарної книги» Партії регіонів, у якій згадується прізвище Манафорта.

Джуліані відмовився відповідати на питання, чи знає Трамп про його поїздку до Європи та «серіал», який знімається під час цієї подорожі, але додав, що «постійно тримає президента в курсі своїх зусиль, пов'язаних з Україною».

Нагадаємо, раніше Трамп дистанціювався від свого адвоката Джуліані.

Також повідомлялося, що федеральна прокуратура почала розслідування щодо Джуліані.

У «Нафтогазі» стверджують, що люди адвоката Трампа намагалися встановити контроль над компанією.