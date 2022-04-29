ООН надасть грошові виплати для українців

Це нетиповий крок для організації

2 млн наших співгромадян отримають допомогу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш анонсував грошові виплати для постраждалих від війни українців. Про це йшлося під час його спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

За словами генсека, ООН готова до унікального для себе кроку – виплати готівкової допомоги.

«Ми готові надавати готівкові виплати. До кінця травня хочемо покрити 1,3 млн осіб, до серпня – 2 млн осіб. Це відбудеться в координації з українським урядом», – заявив Гутерреш.

Примітно, що зазвичай ООН надає готівкову допомогу тільки там, де уряд цього не може зробити.

Цього разу кошти доведеться виплачувати жителям територій, де уряд функціонує

«Наша роль – не замінити уряд, а підтримати уряд, тому що Україна – розвинена країна», – сказав Гутерреш.

Нагадаємо, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зміг запобігти війні в Україні.

До слова, 28 квітня Генсек ООН прибув у Київ і їздив у зруйновану рашистами Бородянку (фото).

Антоніу Гутерреш прибув у Бородянку, щоб побачити на власні очі наслідки «русского міра».

Згодом стало відомо, що Генсек ООН шокований ударом по Києву під час його візиту.

Як відомо, 28 квітня увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).