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    ООН надасть грошові виплати для українців

    Це нетиповий крок для організації - ООН надасть грошові виплати для українців
    Це нетиповий крок для організації
    фото: Офіс президента

    2 млн наших співгромадян отримають допомогу

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш анонсував грошові виплати для постраждалих від війни українців. Про це йшлося під час його спільної з президентом Володимиром Зеленським пресконференції в Києві.

    За словами генсека, ООН готова до унікального для себе кроку – виплати готівкової допомоги.

    «Ми готові надавати готівкові виплати. До кінця травня хочемо покрити 1,3 млн осіб, до серпня – 2 млн осіб. Це відбудеться в координації з українським урядом», – заявив Гутерреш.

    Примітно, що зазвичай ООН надає готівкову допомогу тільки там, де уряд цього не може зробити.

    Цього разу кошти доведеться виплачувати жителям територій, де уряд функціонує

    «Наша роль – не замінити уряд, а підтримати уряд, тому що Україна – розвинена країна», – сказав Гутерреш.

    Нагадаємо, Гутерреш визнав, що Радбез ООН не зміг запобігти війні в Україні.

    До слова, 28 квітня Генсек ООН прибув у Київ і їздив у зруйновану рашистами Бородянку (фото).

    Антоніу Гутерреш прибув у Бородянку, щоб побачити на власні очі наслідки «русского міра».

    Згодом стало відомо, що Генсек ООН шокований ударом по Києву під час його візиту.

    Як відомо, 28 квітня увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).

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    Теги: росія окупанти ООН війна Україна уряд окупація #stoprussia
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    ООН надасть грошові виплати для українців