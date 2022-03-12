Як отримати статус внутрішньо переміщеної особи і що це таке: пояснення РНБО

Через війну свої домівки покинули мільйони українців

Внутрішньо переміщені особи врятуватися від війни і при цьому залишились на території України

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України спільно з Асоціацією «ЮрФем» роз'яснює щодо статусу внутрішньо переміщеної особи.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) – особи, які переїхали з одного регіону в інший, щоб врятуватися від війни, і при цьому залишились на території України.

Цей статус може надати:

отримання безоплатного тимчасового проживання протягом 6 місяців з моменту взяття на облік ВПО. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;

щомісячну адресну допомогу;

отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування, зокрема соціальних виплат, пенсії;

забезпечення ліками;

гуманітарну та благодійну допомогу тощо.

Як і де отримати?

Прибувши у безпечне місце, зверніться із заявою до відділу соціального захисту населення (функціонують при районних військових адміністраціях), або до міських виконавчих органів за місцем проживання.

Форма заяви: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0089-17#Text

Заява пишеться власноруч ВПО та неповнолітньою дитиною, заяву за малолітних дітей оформлює законний представник. Якщо малолітня дитина без супроводу дорослих, заяву може подати її родич або представник органу опіки. Разом із заявою треба подати документ, що посвідчує особу або свідоцтво про народження дитини.

Якщо у документі відсутні відомості про реєстрацію місця проживання, де триває війна, необхідно подати докази проживання: військовий квиток; трудову книжку; документи, що підтверджують право власності; свідоцтво про освіту, медичні документи тощо.

До заяви від законного представника малолітньої дитини необхідно додатково подати:

документ, що засвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (родинні стосунки між дитиною і заявником). Батьки такий документ не подають.

у разі потреби – свідоцтво про народження дитини.

Підтвердженням статусу ВПО є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру зміни фактичного місця проживання для внутрішньо переміщених осіб, або переселенців. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду.

Тобто документи, необхідні для зміни реєстрації місця проживання заявника, отримуватимуться уповноваженим органом без участі самого заявника, шляхом доступу до електронної бази.

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