Окупанти викрали старосту села на Херсонщині

Вороги незаконно утримують чоловіка і тероризують місцевих мешканців

Окупанти викрали старосту села Зміївки, що на Херсонщині. Російські військові забрали невідомо куди Миколу Курівчака. Перед тим окупанти проводили обшуки по всьому селу. Про це 30 квітня повідомив депутат обласної ради Ігор Йосипенко.

«Сьогодні (30 квітня – ред.) орками було викрадено старосту Зміївки Миколу Курівчака», – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, також 30 квітня у Каховці окупанти викрали директора школи.

До слова, напередодні на Херсонщині зник інтернет та мобільний зв'язок. Немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах.

Як повідомлялося, рашисти створили на Херсонщині концтабір для чоловіків. Російські військові почали викрадати на окупованих територіях півдня та сходу України чоловіків.

Також стало відомо, що на Луганщині окупанти крадуть дітей заради викупу – Гайдай.

Читайте також: