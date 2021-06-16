Знаний актор набивав тату протягом 30 годин. Фанати в захопленні (фото)

Шанувальники оцінили нове тату, похвалили вражаючу роботу майстра та витримку Джонсона

Актор Двейн Джонсон, який відомий за прізвиськом «Скеля», оновив тату з черепом бика на правому плечі. На роботу майстрові знадобилося близько 30 годин, і фани кажуть – кремінь.

Фото оновленого тату зірка фільмів «Мумія повертається», «Форсаж», «Джуманджі» показав на особистій сторінці в Instagram. І, судячи з усього, це ще не остаточний варіант роботи.

Раніше на плечі «Скелі» було набито подібне татуювання, але майстер помітно розширив арт, поліпшив його деталізацію та насиченість кольором. «Було непросто, оскільки це було не чисте полотно, а тату, яке потрібно було вдосконалити, деталізувати, – розповів актор. – День три, і ми майже закінчили».

Шанувальники оцінили нове тату, похвалили вражаючу роботу майстра та витримку Джонсона. «30 годин у кріслі... хоча воно того варте, тату виглядає значно ефектніше», – зазначили в одному з коментарів.

Додамо, що після операції на 42-му році життя помер український актор Сергій Шадрін. Чоловік грав в повнометражних фільмах і серіалах. Також він був володарем чорного пояса 1 дан (панкратіон, карате).

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