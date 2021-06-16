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    Знаний актор набивав тату протягом 30 годин. Фанати в захопленні (фото)

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    Знаний красунчик оновив малюнок тату на руках - Знаний актор набивав тату протягом 30 годин. Фанати в захопленні (фото)
    Знаний красунчик оновив малюнок тату на руках
    Фото з відкритих джерел

    Шанувальники оцінили нове тату, похвалили вражаючу роботу майстра та витримку Джонсона

    Актор Двейн Джонсон, який відомий за прізвиськом «Скеля», оновив тату з черепом бика на правому плечі. На роботу майстрові знадобилося близько 30 годин, і фани кажуть – кремінь.

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    Знаний актор набивав тату протягом 30 годин. Фанати в захопленні (фото)
    Знаний актор набивав тату протягом 30 годин. Фанати в захопленні (фото)
    Знаний актор набивав тату протягом 30 годин. Фанати в захопленні (фото)
    Знаний актор набивав тату протягом 30 годин. Фанати в захопленні (фото)

    Фото оновленого тату зірка фільмів «Мумія повертається», «Форсаж», «Джуманджі» показав на особистій сторінці в Instagram. І, судячи з усього, це ще не остаточний варіант роботи.

    Раніше на плечі «Скелі» було набито подібне татуювання, але майстер помітно розширив арт, поліпшив його деталізацію та насиченість кольором. «Було непросто, оскільки це було не чисте полотно, а тату, яке потрібно було вдосконалити, деталізувати, розповів актор. День три, і ми майже закінчили».

    Шанувальники оцінили нове тату, похвалили вражаючу роботу майстра та витримку Джонсона. «30 годин у кріслі... хоча воно того варте, тату виглядає значно ефектніше», зазначили в одному з коментарів.

    Додамо, що після операції на 42-му році життя помер український актор Сергій Шадрін. Чоловік грав в повнометражних фільмах і серіалах. Також він був володарем чорного пояса 1 дан (панкратіон, карате).

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    Теги: США актор фільм
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    Знаний актор набивав тату протягом 30 годин. Фанати в захопленні (фото)