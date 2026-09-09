СБУ затримала у Кропивницькому агента ФСБ під час дорозвідки об’єкта для атаки

Під час затримання у чоловіка вилучили два мисливські ножі

Чоловік знімав на телефон інфраструктурні та логістичні об’єкти для російського куратора

Контррозвідка СБУ затримала у Кропивницькому місцевого жителя, якого підозрюють у роботі на ФСБ. За даними слідства, чоловік збирав розвіддані для підготовки російського удару по інфраструктурному об’єкту. Про це провоохоронці повідомили у соцмережах, пише «Главком».

Правоохоронці затримали агента під час дорозвідки поблизу потенційної цілі. Він фіксував на камеру смартфона зовнішній периметр об’єкта, по якому Росія готувала комбінований удар.

Під час затримання у чоловіка вилучили два мисливські ножі Фото: СБУ

За даними СБУ, чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби через Telegram-канали, де шукав можливості для швидкого заробітку. Після вербування він отримував завдання від куратора з Росії.

Для збору інформації агент пересувався Кропивницьким та прилеглими районами на таксі або велосипеді. Він фотографував потенційні цілі та передавав отримані дані російській стороні. Найбільше куратора цікавили координати об’єктів інфраструктури та логістики.

Під час затримання у чоловіка вилучили два мисливські ножі. За даними спецслужби, він носив їх із собою, щоб чинити опір правоохоронцям у разі викриття. Однак використати ножі він не встиг.

У СБУ зазначили, що викрили чоловіка ще на початковому етапі його співпраці з ФСБ. Його затримали безпосередньо під час виконання чергового завдання російського куратора.

Під час затримання у чоловіка вилучили два мисливські ножі Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання проводили співробітники СБУ у Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.