Начальник патрульної поліції розповів правду про кадирівців (відео)

Росіяни хай і далі вірять в непереможних кадировців

Черговий російський міф зруйновано

Начальник патрульної поліції України Євген Жуков популярно пояснив, хто такі кадировці.

За його словами, росіяни створили міф про страшних чеченців. Самі в нього повірили і хотіли, аби вірили усі навколо. Але реальність абсолютна інша.

«Кадиров прислав сюди головорізів, які насправді є бородатими хлопчиками-тіктокерами.

Вони працюють, як загороджувальні загони. Коли війська пройшли, чи був ракетний удар, вони заходять та знімають відосики. Дуже багато мародерять, грабують людей та вбивають беззахисних» − поділився спостереженнями Євген.

Він додав, що війська Кадирова не вміють воювати. Адже у них немає жодного льотчика, артилериста, танкіста.

«У нас таких хлопців називають тітушками. І їх бояться лише у Москві» − каже український воїн.

Начальник патрульних також зауважив, що жодна республіка Росії не відправила окремо своїх бійців, для війни в Україні.

«До нас прийшли лише військові сили Росії, та окремо, кадирівці» − розповів чоловік.

Нагадаємо, радник керівника офісу президента Олексій Арестович попередив: якщо голова Чечні Рамзан Кадиров прибув під Київ, його буде знищено

Раніше українська розвідка повідомила, що «кадирівці» розстрілюють російських поранених військових, щоб не займатися їх евакуацією.

Крім цього, однокурсник Путіна, колишній радянський розвідник, майор КДБ Юрій Швець заявляв, що Рамзан Кадиров близький до оголошення війни Москві. Адже його елітні підрозділи потрапили у пастку, намагаючись вбити Зеленського.