ЗНО-2020: репетитори «вкрали» бали у абітурієнтів, скандал розгорівся через результати тестів



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Серед осіб, які отримали 200 балів, є достатньо велика кількість випускників минулих років

Репетитори хизуються максимальними балами ЗНО й пропонують свої послуги

Деякі репетитори щороку складають тести ЗНО на високі бали, тим самим забираючи бали у своїх учнів.

Про це у своєму Facebook написав директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

За його словами, про це свідчить аналіз результатів учасників ЗНО, які отримали 200 балів.

«Серед осіб, які отримали 200 балів, є достатньо велика кількість випускників минулих років. Ми проаналізували їхні дані. Виявляється, що деякі з них обрали для складання ЗНО один предмет, вік – за 30. Більше того - дехто складає ЗНО щорічно останні 4 роки…», - зазначає Сидоренко.

Він також повідомив, що на одному із сайтів з он-лайн підготовки до ЗНО у Полтавській області, «усі ці 200-бальниці пропонують свої послуги і вказують, що вони склали цьогорічне ЗНО на 200!».

«Чому не можна використовувати оприлюднені матеріали і визначати свій рівень? Навіщо витрачати кошти платників податків щорічно? Ну і головне - учні мають знати, що деякі їх репетитори забирають у них бали. Дуже хочеться позбавити репетиторів сенсу хизуватися сертифікатами і змагатися зі своїми учнями», - наголосив директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

Варто відзначити, що оцінка ЗНО в Україні не абсолютна, а рейтингова. Тому, чим більше буде учасників з результатом у 200 балів, тим нижче в рейтингу будуть інші абітурієнти.

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