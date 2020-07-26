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    Наука та освіта

    В уряді нарахували понад 36 тис. «зайвих» вчителів

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    У Мінфіні кажуть, що в Україні &laquo;дуже розгалужена шкільна мережа&raquo; - В уряді нарахували понад 36 тис. «зайвих» вчителів
    У Мінфіні кажуть, що в Україні «дуже розгалужена шкільна мережа»

    «Наразі кількість учнів у нас зменшилася майже удвічі, а от учителів не поменшало. Тому треба оптимізувати», - заступник міністра фінансів

    В Україні варто звернути увагу на раціональне забезпечення закладів освіти педагогами, адже наразі в країні на 32 тисячі вчителів більше, ніж потрібно.

    Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

    «Слід звернути увагу також на раціональне забезпечення закладів освіти педагогами: десь їх не вистачає, скажімо, у Києві, а в окремих випадках фактична кількість учителів перевищує нормативну кількість ставок. Ось тут мають бути прийняті засновниками відповідні рішення», – сказав чиновник.

    Він додав, що за розрахунками Мінфіну, фактична кількість ставок педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти (без інтернатів) становить 502,3 тис. одиниць.

    «Це більше розрахункової кількості ставок на 36,2 тис. одиниць. Тобто у нас вчителів на 32 тисячі більше, ніж потрібно», – заявив заступник глави  Мінфіну.

    Єрмоличев уточнив, що мова йде про додаткові 5,6 млрд грн видатків з бюджету.

    «Водночас для нас головне – здійснення органами місцевого самоврядування всіх заходів, що дозволять надавати дітям якісну освіту, незалежно від того, де учні живуть: у місті чи в селі», – запевнив представник Мінфіну та уточнив, що освіта – це «делікатна тема».

    «Шкільна мережа у нас дуже розгалужена. І якщо порівняти цифри 90-х років, скільки у нас було шкіл, а також скільки дітей і вчителів у цих школах, то наразі кількість учнів у нас зменшилася майже удвічі, а от учителів не поменшало. Тому треба оптимізувати мережу. Адже у районі чи в якомусь місті освіта якісніша, ніж у селі», – вважає Єрмоличев.

    Раніше нардеп «Голосу», член Комітету з питань освіти й науки Наталія Піпа пояснювала підходи реформи простою мовою так: якісь школи перепрофілюють на молодші, якісь на середні і якісь на вищі.

    Заступник міністра фінансів відповів, як це може виглядати на практиці:

    «Школи справді мають бути початкові, гімназії і ліцеї з профільною освітою. Я, до слова, виріс у районному центрі на Черкащині, де було дві школи. В одній навчалося близько 1 тис. дітей, в іншій – 400. Сьогодні у першій – 676 дітей, у другій – 315. Може, треба робити їх опорними і возити дітей із сіл шкільними автобусами? І тоді там буде більше дітей, школи великі і матимуть належну матеріально-технічну базу, а тому їх не треба закривати», – резюмував Єрмоличев.

    Детальніше читайте в інтервю «Главкома»:

    Мінфін освіта школа фінансування Україна вчитель педагог учні
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