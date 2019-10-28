Зросла кількість школярів, які захворіли на гепатит у Чернігові



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Спалах гепатиту стався у Чернігові в школі №7

Станом на 28 жовтня у Чернігові 15 учнів школи №7 перебувають на лікуванні у медзакладах з підозрою на гепатит «А».

Про це у понеділок повідомляє пресслужба ДСНС України.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів, додали рятувальники.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові в школі №7 діагностували 13 випадків захворювання на вірусний гепатит. В п’яти дітей та працівниці харчоблоку, яка займалася миттям посуду, виявили гепатит типу «А».

У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.

Нагадаємо, в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії серед студентів-іноземців. 15 людей перебувають в обласній інфекційній лікарні.

Також у Києві учень ліцею №303 захворів на дифтерію. За попередніми даними, він мав контакт із 45 людьми.

Наразі клас, де навчається дитина, закритий на карантин, у приміщенні провели дезінфекцію. Санітарні служби також провели спеціальну обробку всього ліцею.

Крім того, 33-річна жінка захворіла на дифтерію. Вона була доправлена до Олександрівської клінічної міської лікарні у важкому стані. Аби її врятувати, їй увели сироватку. І це була остання доза в столиці.