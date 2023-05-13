Ліквідували трьох полковників і два десятки солдат: ЗСУ знищили командний пункт росіян

Українські захисники завдали удару противнику у Кліщіївці поблизу Бахмута

Українські захисники завдали удару по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом, внаслідок чого було ліквідовано трьох полковників та близько 20 солдат і офіцерів. Про це повідомив Полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

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«Від щирого серця передаю вітання родинам демобілізованих:

заступник командувача 2АК з МПЗ полковник «Т»;

командир 4 ОМСбр полковник «М»;

начальник штабу 4 ОМСбр полковник «М»;

заступник командира 4 ОМСбр полковник «Я» 300, але надія на демобілізацію велика;

санітарні та безповоротні втрати особового складу – до 20 чоловік;

озброєння та військової техніки уточнюється.

Кліщіївка це Україна. Посади та військові звання гарні, як і ця новина... Але це ще не все. Інформація буде доповнюватися», – написав Анатолій Штефан у Telegram.

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Пізніше він додав: «Замполіт корпусу приїхав підняти всіх в атаку на конях і з шаблями, але прилетів подарунок на командний пункт».

Нагадаємо, українські сили продовжують відкидати окупантів на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ просунулися ще на 300 метрів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося просунутись на 2 км на Бахмутському напрямку та не втратити жодної позиції за тиждень.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що саном на 12 травня Збройні сили України досягли успіхів на північний захід від Бахмута в ході локальних контратак.