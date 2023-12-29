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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях України лунають сирени.

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, триває 674-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.

Теги: ракета війна

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