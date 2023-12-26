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Міноборони пояснило, як зміняться виплати військовим у 2024 році

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони пояснило, як зміняться виплати військовим у 2024 році
За словами заступника міністра, фінансування з держбюджету на зарплати та додаткові виплати бійцям ЗСУ у 2024 році має вистачити
фото з відкритих джерел

На виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 млрд грн

2024 року фінансування оборонного відомства порівняно з передвоєнним періодом збільшиться в 10 разів, досягнувши рекордних 1 трлн 164 млрд грн. Про це розповів в інтерв’ю виданню BBC заступник міністра оборони Юрій Джигир.

У 2024 році гроші із держбюджету скерують на наступні потреби армії:

  • забезпечення ЗСУ;
  • підготовку кадрів і військ;
  • медичне забезпечення та ветеранів.

Чи вистачить коштів на зарплати військовим

На виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 751,3 млрд грн.

«Щодо доплат у розмірі 30 та 100 тис. грн, уряд планує зберегти ці виплати протягом періоду дії воєнного стану, як це передбачено постановою Кабміну № 168», – пояснив заступник міністра оборони.

Отже, виплати військовослужбовцям обіцяють залишити на рівні 2023 року. Фінансування з держбюджету на зарплати та додаткові виплати бійцям ЗСУ у 2024 році має вистачити.

«Наш оборонний бюджет закладено в умовах найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової. На полі бою ведеться постійна запекла боротьба, тож вірогідність збільшення інтенсивності бойових дій існує щодня. Це слід враховувати, як і можливе зростання чисельності армії, яку треба буде своєчасно забезпечувати», – пояснив заступник міністра.

Скільки коштів піде на зброю

На розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння та військової техніки у 2024 році виділять 265,4 млрд гривень – це 20% всього оборонного бюджету.

«Говорячи про конкретні військові потреби, основним пріоритетом для нас є забезпечення війська ракетами та боєприпасами, на що виділено близько 175 млрд грн. На закупівлю для ЗСУ військової техніки та озброєння, а також їх ремонт закладено понад 90 мільярдів гривень», – розповів Юрій Джигир.

За словами заступника міністра, Міноборони буде намагатися максимально підписувати контракти на озброєння та військову техніку саме з українським виробником, а тому майже 200 млрд залишаться в Україні.

Скільки коштів піде на житло для військових

За бюджетом Міноборони на 2024 рік, 100 млн грн піде на житло для військових.

Заступник міністра оборони наголошує, що розв'язання проблеми із житлом для військових зараз у пріоритеті, але зізнається, черга зменшується повільно.

«Для прикладу, у 2021 році черга становила 44,3 тис. осіб, у 2022 – 43,5 тис. осіб. На сьогодні в гарнізонах ЗСУ на квартирному обліку перебуває близько 42,2 тис. осіб», – каже він.

Нагадаємо, українські військові за свій службовий обов'язок мають право на додаткові виплати та компенсації в тих чи інших ситуаціях. Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.

Раніше набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

Також військові, окрім доплат в розмірі 100 тис. або 30 тис. грн, можуть розраховувати на ще одну – 50 тис. Вона здійснюватиметься для трьох категорії осіб.

До слова, вдова загиблого захисника України має право на пільги, що визначені ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Однією з них є знижка у 50% на оплату комунальних послуг.

Теги: ЗСУ соцвиплати військові Міноборони

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