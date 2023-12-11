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Колишній єврочиновник назвав ключову умову вступу України до ЄС. Вона не сподобається українцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Колишній єврочиновник назвав ключову умову вступу України до ЄС. Вона не сподобається українцям
Колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії вважає, що в України «немає шансів стати членом Євросоюзу до 2030 року»
фото з відкритих джерел

 «Тому я не бачу, як Україна може приєднатися, якщо не буде якогось мирного договору з Росією»

Україна не зможе приєднатися до Євросоюзу, якщо «не буде якогось мирного договору з Росією». Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії та експерт з питань розширення П’єр Мірель.

«Можна сказати, що це несправедливо. Так, це несправедливо. Адже тоді ми – Україна і ЄС – будемо заручниками Путіна чи кого б то не було при владі в Росії.  Так само як ми сьогодні є заручниками Ердогана на півночі Кіпру. Але різниця в тому, що Туреччина є частиною НАТО, а Росія – ні. Тож я не думаю, що серед держав-членів ЄС буде консенсус щодо прийняття розділеної та окупованої України – навіть якщо це буде не вся територія», – сказав експерт.

Мірель заявив, коли закінчиться війна, якась частина української території, «на жаль, все ще буде окупована».

«За таких обставин було б дуже важко переконати країни-члени погодитись на вступ України. Тому що стаття 42-7 договору ЄС говорить, що якщо держава-член зазнає нападу, всі інші країни-члени повинні відреагувати або надати допомогу та підтримку в межах своїх повноважень. І я не бачу, як ЄС на це відреагує. Армії ЄС немає, і я не думаю, що до 2030 року вона буде створена», – зауважив експерт.

Колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії вважає, що в України «немає шансів стати членом Євросоюзу до 2030 року».

«Я не бачу, як це можна було б зробити. Звичайно, з одного боку, дивовижно дивитись на те, як Україна робить надзвичайні речі, виконуючи в умовах війни критерії для вступу. Але з іншого – чи буде цього достатньо для членства? Чи збереже ваше керівництво нинішні темпи реформ? Інше питання – це те, що ЄС у минулому, зокрема із Західними Балканами, завжди звертав велику увагу на т.зв. послужний список. Тобто щоб в країні не просто приймався закон, а щоб вона після цього в певний час продемонструвала, що він працює», – пояснив Мірель.

За словами експерта, ще одним важливим пунктом щодо вступу України в ЄС залишається питання поточної політики: Спільної сільськогосподарської політики чи Політики згуртування.

«Ви добре бачили реакцію польських фермерів на імпорт зерна з України. Отже, уявіть, що станеться у Франції, коли прийде час. Уявіть собі, що скажуть угорці та поляки, якщо Фонд Згуртування скоротять на 30-40%, щоб дати можливість Україні брати участь у оновленій Політиці згуртованості», – додав колишній Директор з Західних Балкан в Європейській комісії.

Проте, як каже Мірель, нічого з вищепереліченого не повинно заважати українському суспільству та державі робити все можливе для виконання всіх умов для вступу до ЄС. «Це означає, що в певний момент – це може бути 2030 рік чи пізніше – Україна майже всіх їх виконає. Після цього може бути перехідний період, коли буде сказано, що на цей час, через цю ситуацію, її не можуть прийнятий повністю, але вона на 95 відсотків є членом, відтак має всі переваги: з точки зору політики, участі в роботі інституцій, зустрічах тощо… І в тих умовах, в яких вона перебуватиме, я б сказав, що це буде досить хороший результат для вашої країни», – сказав експерт.

Також Мірель вважає, що Європейський союз повинен провести низку реформ для того, аби він міг повноцінно функціонувати, попри блокування важливих рішень окремими країнами. Зокрема, якщо в Європейській Раді немає консенсусу, то через певний період часу доведеться приймати рішення на основі більшості голосів та накладати санкції на країну, яка не дотримується так званого фундаментального верховенства права.

Нагадаємо, Україна розраховує на позитивне рішення засідання Євроради 14-15 грудня щодо початку переговорів про членство в ЄС.

Натомість Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не надаватиме Києву військову підтримку, щоб «не продовжувати війну». Раніше він сказав, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до спільноти.

Читайте також: П’єр Мірель: Не бачу, як Україна може приєднатися до ЄС без якогось мирного договору з Росією
Теги: росія Польща війна окупація Європейський союз

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