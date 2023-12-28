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РФ вивела в море ракетоносії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ вивела в море ракетоносії
«Адмірал Макаров» вийшов на бойове чергування
фото ілюстративне

Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 16 ракетами з Чорного моря

Станом на 28 грудня у Чорному морі збільшилася кількість російських кораблів на чергуванні. Ворог додатково посилив рейд трьома носіями «Калібрів». Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

У море виведено два підводних човни та фрегат «Адмірал Макаров».

«Сумарний залп «Калібрів» в такому випадку може сягати 16 ракет», – йдеться у повідомленні. 

Громадян закликають оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по десятьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по два зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, шість складів боєприпасів та два артилерійських засоби противника.

Теги: море окупанти війна ракета

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