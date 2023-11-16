Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ наступають на Бахмутському напрямку – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ наступають на Бахмутському напрямку – ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжують атакувати південний фланг Бахмута

Українська армія продовжила наступальні дії на Бахмутському й просунулася на південний схід від Торецька. ЗСУ атакують на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, а також на Лиманському напрямку в районі Надії та Серебрянського лісу.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели штурм на лінії Куп’янськ-Кремінна 15 листопада. 

Війська РФ продовжували наступ уздовж північного та південного флангів Бахмута. Російські військові блогери стверджували, що російські та українські війська ведуть активні бої за контроль над ключовими висотами поблизу Кліщіївки, і заявили, що українські сили утримують висоти на захід від населеного пункту.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили всі російські штурми поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Речник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська, ймовірно, готуються розпочати нові штурми, посиливши артилерійський вогонь навколо Бахмута.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують атакувати південний фланг Бахмута. Українська армія здійснила локалізовані атаки на південь від Бахмута та досягла успіхів. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на південний схід від Торецька.

Українські сили відбили російські атаки на схід від Новокалинового і Первомайського, а також поблизу Авдіївки, Тоненького та Водяного.

Російські джерела стверджують, що 15 листопада українські війська контратакували на Авдіївському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що українські війська зберігають контроль над Авдіївським коксохімічним заводом.

Російські війська 15 листопада продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не просунулися. Російські війська також продовжували наступальні дії поблизу кордону Донецько-Запорізької областей, без просувань.

Український Генштаб повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Мар’їнки та поблизу Новомихайлівки.

Українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися. 

15 листопада українські війська продовжували масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівому березі Херсонської області. Російські блогери стверджували, що українські війська здійснили атаки з центру Кринок і також атакують поблизу Пойми та Піщанівки.

Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що українські війська відкидають російські сили на три-вісім кілометрів від лівого берега Дніпра в Херсонській області. Географічний масштаб цих описаних зусиль значно більший, ніж те, що наразі показує будь-яке доступне відкрите джерело.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська, ймовірно, розробили план ліквідації українських позицій на лівому березі шляхом формування трьох тактичних груп. Війська РФ планують використовувати дві групи для флангу на трасі Олешки-Нова Каховка та в районі Кринок з районів Корсуньки та Козачої Лагері, а третя група наступатиме поблизу Кринок.

Теги: штурм наступ Генштаб армія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти намагалися штурмувати Куп’янський напрямок
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
1 листопада, 19:45
Тривають важкі бої за Авдіївку
Авдіївка. Це бій не на тиждень, і не на місяць
1 листопада, 11:32
Ізраїльські військові завдали ударів по підземній інфраструктурі ХАМАСу
Ізраїль завдав ударів по підземних тунелях у Секторі Гази та ліквідував розробника зброї
21 жовтня, 05:33
Ескалація на Близькому Сході вже впливає на політику союзників стосовно України та загалом на міжнародну підтримку
Боррель заявив, що війна в Ізраїлі впливає на підтримку України
7 листопада, 02:12
ЗСУ закріпилися в селі на лівому березі Херсонської області – ISW
ЗСУ закріпилися в селі на лівому березі Херсонської області – ISW
21 жовтня, 06:00
Збройні сили Саудівської Аравії переведені у режим бойового чергування
Армія Саудівської Аравії приведена у режим підвищеної готовності – Bloomberg
31 жовтня, 12:34
Захисники знищили 19 одиниць військової техніки
Українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку
8 листопада, 21:13
ЗСУ досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки – ISW
ЗСУ досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки – ISW
9 листопада, 03:30
Обстановка на сході та півдні України залишається складною
Ворог штурмує на шести напрямках: дані Генштабу
12 листопада, 20:25

Події в Україні

У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
У Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів
ЗСУ наступають на Бахмутському напрямку – ISW
ЗСУ наступають на Бахмутському напрямку – ISW
Росія завдала щонайменше сім ударів по Чугуївському району на Харківщині
Росія завдала щонайменше сім ударів по Чугуївському району на Харківщині
Росіяни завдали ударів по Харківщині
Росіяни завдали ударів по Харківщині
Зеленський провів перемовини з лідерами держав-партнерів
Зеленський провів перемовини з лідерами держав-партнерів
Скасування довгих тривог через зліт МіГів: Ігнат зробив заяву
Скасування довгих тривог через зліт МіГів: Ігнат зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Контрнаступ ЗСУ: Повітряні сили звернулися до українців із проханням
20K
У німецьких супермаркетах дефіцит продуктів, й ось чому
7438
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
4921
Про Ірину Фаріон. Не промовчу!
4324
Як ухилянти намагаються втекти з України: п'ять головних схем
4122
Мандрівники тисячами їдуть до Туреччини, і в них є новий вагомий мотив

Новини

Дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 04:40
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні вперше з'явився «Розумний автовокзал», – «Укрпас»
Вчора, 14:58
Єврокомісія відзначила позитивні зрушення у роботі Держаудитслужби
Вчора, 14:16
Найуспішніший підрядник армії. Forbes розповів, над чим працює зараз «Українська Бронетехніка»
Вчора, 13:10
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
Вчора, 12:07

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту