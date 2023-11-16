ЗСУ наступають на Бахмутському напрямку – ISW

Українські війська продовжують атакувати південний фланг Бахмута

Українська армія продовжила наступальні дії на Бахмутському й просунулася на південний схід від Торецька. ЗСУ атакують на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, а також на Лиманському напрямку в районі Надії та Серебрянського лісу.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели штурм на лінії Куп’янськ-Кремінна 15 листопада.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Війська РФ продовжували наступ уздовж північного та південного флангів Бахмута. Російські військові блогери стверджували, що російські та українські війська ведуть активні бої за контроль над ключовими висотами поблизу Кліщіївки, і заявили, що українські сили утримують висоти на захід від населеного пункту.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили всі російські штурми поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Речник Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська, ймовірно, готуються розпочати нові штурми, посиливши артилерійський вогонь навколо Бахмута.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжують атакувати південний фланг Бахмута. Українська армія здійснила локалізовані атаки на південь від Бахмута та досягла успіхів. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися на південний схід від Торецька.

Українські сили відбили російські атаки на схід від Новокалинового і Первомайського, а також поблизу Авдіївки, Тоненького та Водяного.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російські джерела стверджують, що 15 листопада українські війська контратакували на Авдіївському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що українські війська зберігають контроль над Авдіївським коксохімічним заводом.

Російські війська 15 листопада продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не просунулися. Російські війська також продовжували наступальні дії поблизу кордону Донецько-Запорізької областей, без просувань.

Український Генштаб повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Мар’їнки та поблизу Новомихайлівки.

Українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися.

15 листопада українські війська продовжували масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівому березі Херсонської області. Російські блогери стверджували, що українські війська здійснили атаки з центру Кринок і також атакують поблизу Пойми та Піщанівки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речниця Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк заявила, що українські війська відкидають російські сили на три-вісім кілометрів від лівого берега Дніпра в Херсонській області. Географічний масштаб цих описаних зусиль значно більший, ніж те, що наразі показує будь-яке доступне відкрите джерело.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська, ймовірно, розробили план ліквідації українських позицій на лівому березі шляхом формування трьох тактичних груп. Війська РФ планують використовувати дві групи для флангу на трасі Олешки-Нова Каховка та в районі Кринок з районів Корсуньки та Козачої Лагері, а третя група наступатиме поблизу Кринок.