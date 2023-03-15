Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч

Триває 385-та доба повномасштабної війни Росії проти України

Туреччина вирішила відмовитися від російських РЗК, ситуація навколо збиття американського БПЛА російським винищувачем, заява МАГАТЕ та нові подробиці з Лаври. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 березня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сто мільйонів за Коболєва: за ексголову «Нафтогазу» внесли заставу

За ексголову «Нафтогазу» Андрія Коболєва станом на зараз внесли близько 107 мільйонів гривень застави. ВАКС зобов'язав його сплатити повну суму в розмірі майже 230 мільйонів гривень.

Якщо він не внесе її, сторона обвинувачення зможе подати чергове клопотання про зміну запобіжного заходу. В коментарі Суспільному після засідання суду Коболєв заявив, що йому стало відомо, що прокурори подали клопотання про арешт його рахунків. Раніше в САП та НАБУ заявляли, що не ініціювали блокування рахунків підозрюваного.

Будь ласка, читайте текст після реклами

19 січня правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву. За версією слідства, Коболєв отримав премію на 229 млн гривень більше дозволеної законом. 20 січня Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в обранні запобіжного заходу Коболєву до 23 січня 2023 року.

Туреччина планує відмовитися від російської ЗРК С-400

Туреччині можуть більше не знадобитися російські зенітно-ракетні комплекси С-400 для захисту своєї території, оскільки озброєння її власного виробництва все частіше бере цю роль на себе.

Голова турецької оборонної компанії Aselsan Халук Горгун заявив, що Туреччина працює над створенням власної системи протиракетної оборони Siper, яка в ході випробувань вразила цілі на відстані 100 кілометрів.

Виселення з Лаври не буде

Процедура законного повернення майна Києво-Печерської лаври в користування держави не передбачає «виселення» ченців, однак деяких представників УПЦ МП правоохоронці «стимулюватимуть» залишити територію. Про це в ефірі телемарафону сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава Мінкульту наголосив, що ніхто не ставить питання про виселення ченців. Йдеться про повернення майна, яке належить державі.

У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення по ЗАЕС

У Міжнародного агентства з атомної енергії є "життєздатне рішення" для організації безпечної роботи окупованої росіянами Запоріжської АЕС. Мова не йде про політичне вирішення конфлікта.

Посол РФ зустрівся з помічником держсекретаря США

Зустріч посла РФ у США Анатолія Антонова із помічником держсекретаря з європейських справ Кареною Донфрід у зв'язку з зітненням американського безпілотника Reaper з російським літаком Су-27 над Чорним морем, яке сталося 14 березня, тривала близько пів години.

Антонов зазначив, що Росія нібито «не хоче конфронтації зі США» . За його словами, Донфрід передала занепокоєність США щодо інциденту.Водночас він порівняв ставлення РФ до території тимчасово окупованого українського Криму зі ставленням США до Нью-Йорка чи Сан-Франциско.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс розповів, що Антонова викликали, щоб «передати рішучі заперечення» . Також посол США в Росії Лінн Трейсі «передала рішуче повідомлення російському МЗС».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Контрнаступу бути: в РНБО спростували заяву The Washington Post

У РНБО спростовують інформацію видання The Washington Post про погіршення якості української армії через втрату кваліфікованих бійців, що ставить під загрозу весняний контрнаступ. Так заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону новин.

Секретар зазначив, що багато іноземних видань перебільшують і надають неправдиву інформацію. Зараз Україні потрібна якісна підтримка ЗМІ, яка б відображала реальну картину на полі бою.