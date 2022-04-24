З’явилися нові дані про генерала, що командував російським наступом на Київ

Олександр Чайко раніше отримав звання героя Росії за каральну операцію у Сирії

Дані про командуючого угрупованням агресора «Схід» генерал-полковника Олександра Чайка оприлюднено в мережі. Деталі повідомляє war-info, зазначаючи, що з лютого по квітень Чайко керував захопленням Києва із західного напрямку.

«Військовослужбовці підрозділів Збройних сил і військ Національної гвардії Росії зі складу угруповання причетні до військових злочинів проти мирного населення в Київській області» - йдеться в повідомленні.

Відомо, що раніше генерал очолював групу російських військ в Сирії як начальник штабу – перший заступник командувача у 2015 році та двічі як командувач угруповання у 2019-2020 та 2021 роках. Крім того, за вбивства мирних жителів Сирії у 2020 році йому присвоїли звання героя Росії, а у 2021 році після поверненню з Сирії він отримав військове вання генерал-полковника.

Чайко одружений та живе в Хабаровську. Його син Юрій - курсант ЗС РФ. А ось його батько в 1989 -1996 роках був начальником Таманської дивізії.

24 березня Міноборони РФ опублікувало відео візиту Чайка нібито на передову в Київській області. Він прилетів на вертольоті для вручення бойових нагород «військовослужбовцям, які відзначилися під час проведення спеціальної військової операції» на «найбільш важливому напрямку – Київському». Журналістам вдалося з'ясувати, що відео зняли на території Катюжанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області. У тимчасово окупованій Катюжанці також було знято декілька сюжетів чеченських бойовиків Рамзана Кадирова.

Окрім того, відступаючи з Катюжанки, російські військові розграбували школу, залишивши глузливі написи в її приміщенні