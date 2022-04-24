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    З’явилися нові дані про генерала, що командував російським наступом на Київ

    &nbsp;Олександр Чайко &ndash; професійний російський військовий&nbsp; &nbsp; - З’явилися нові дані про генерала, що командував російським наступом на Київ

     Олександр Чайко – професійний російський військовий   

    Фото: Уніан

    Олександр Чайко раніше отримав звання героя Росії за каральну операцію у Сирії

    Дані про командуючого угрупованням агресора «Схід» генерал-полковника Олександра Чайка оприлюднено в мережі. Деталі повідомляє war-info, зазначаючи, що з лютого по квітень Чайко керував захопленням Києва із західного напрямку.

    «Військовослужбовці підрозділів Збройних сил і військ Національної гвардії Росії зі складу угруповання причетні до військових злочинів проти мирного населення в Київській області» - йдеться в повідомленні.

    Відомо, що раніше генерал очолював групу російських військ в Сирії як начальник штабу – перший заступник командувача у 2015 році та двічі як командувач угруповання у 2019-2020 та 2021 роках. Крім того, за вбивства мирних жителів Сирії у 2020 році йому присвоїли звання героя Росії, а у 2021 році після поверненню з Сирії він отримав військове вання генерал-полковника.

    Чайко одружений та живе в Хабаровську. Його син Юрій - курсант ЗС РФ. А ось його батько в 1989 -1996 роках був начальником Таманської дивізії.

    24 березня Міноборони РФ опублікувало відео візиту Чайка нібито на передову в Київській області. Він прилетів на вертольоті для вручення бойових нагород «військовослужбовцям, які відзначилися під час проведення спеціальної військової операції» на «найбільш важливому напрямку – Київському». Журналістам вдалося з'ясувати, що відео зняли на території Катюжанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області. У тимчасово окупованій Катюжанці також було знято декілька сюжетів чеченських бойовиків Рамзана Кадирова.

    Окрім того, відступаючи з Катюжанки, російські військові розграбували школу, залишивши глузливі написи в її приміщенні

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    Теги: росія окупанти Київ Міноборони війна Міноборони РФ військові звання героя Україна курсант окупація #stoprussia
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    З’явилися нові дані про генерала, що командував російським наступом на Київ