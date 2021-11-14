Російського «Патріота», що сконфузився перед Путіним, спіткала зла доля

Російський УАЗ згортає всі проєкти, включно з новим «Патріотом» – позашляховиком, який став героєм кумедного відео за участі Володимира Путіна

Російський УАЗ згортає всі проєкти. Про це повідомляє видання Motor із посиланням на директора компанії Аділя Ширінова.

Під ніж пішов і проєкт нової версії УАЗ «Патріот» – позашляховика, який декілька років тому сконфузився перед російським президентом Володимиром Путіним.

У 2016 році під час демонстрації «Патріота» Путін спробував відчинити пасажирські двері однієї з машин, але їх заклинило.

На допомогу прийшов начальник головного автобронетанкового управління міністерства оборони РФ Олександр Шевченко. Але, намагаючись допомогти президенту, відірвав ручку автомобіля.

УАЗ планував створити нову версію «Патріота». Журналісти навіть встигли назвати його «російським Prado», порівнюючи майбутню новинку з легендарним японським позашляховиком Toyota Land Cruiser.

Проте, топ-менеджер УАЗ дав зрозуміти, що підприємству довелося припинити розробку позашляховика.

«Російського Land Cruiser Prado не буде. Залишимо це право корпорації Toyota - ось нехай вона і виробляє. Випускати Prado ми не станемо - питання вирішене», - заявив Ширінов.

За його словами, УАЗ не здатний створювати новий продукт через те, що на це потрібні величезні інвестиції.

«…створювати там (на УАЗі – ред.) новий продукт ми не будемо, це утопія!», – резюмував Ширінов.

В Україні автомобілі УАЗ зараз офіційно не продаються через заборону імпорту автомобільної техніки, виготовленої на території країни-агресора. А ось Toyota Land Cruiser Prado, навпаки, входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів країни.