  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Популярність прем'єра Британії Джонсона впала до рекордно низького рівня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    66% британців негативно оцінюють роботу прем'єр-міністра - Популярність прем'єра Британії Джонсона впала до рекордно низького рівня
    66% британців негативно оцінюють роботу прем'єр-міністра
    Фото з відкритих джерел

    Лише 24% мешканців Великої Британії позитивно ставляться до діяльності Бориса Джонсона

    Лише 24% жителів Великої Британії позитивно ставляться до діяльності прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. Про це свідчать дані опитування YouGov, пише «Інтерфакс–Україна».

    Зазначається, що це найнижчий показник за весь час подібного опитування.

    До того ж, 66% опитаних заявили, що негативно оцінюють роботу Джонсона, а 10% не визначилися.

    Опитування проводилося 8-9 грудня, у ньому взяли участь 1,6 тис. осіб.

    Нагадаємо, нещодавно Борис Джонсон та його дружина Керрі оголосили про народження доньки.

    До слова, Борис Джонсон у ході зустрічі з підприємцями не зміг знайти папери з промовою для виступу та вирішив розповісти про відвідування парку розваг «Світ Свинки Пеппи».

    Теги: Борис Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Популярність прем'єра Британії Джонсона впала до рекордно низького рівня