Популярність прем'єра Британії Джонсона впала до рекордно низького рівня

Лише 24% мешканців Великої Британії позитивно ставляться до діяльності Бориса Джонсона

Лише 24% жителів Великої Британії позитивно ставляться до діяльності прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. Про це свідчать дані опитування YouGov, пише «Інтерфакс–Україна».

Зазначається, що це найнижчий показник за весь час подібного опитування.

До того ж, 66% опитаних заявили, що негативно оцінюють роботу Джонсона, а 10% не визначилися.

Опитування проводилося 8-9 грудня, у ньому взяли участь 1,6 тис. осіб.

Нагадаємо, нещодавно Борис Джонсон та його дружина Керрі оголосили про народження доньки.

До слова, Борис Джонсон у ході зустрічі з підприємцями не зміг знайти папери з промовою для виступу та вирішив розповісти про відвідування парку розваг «Світ Свинки Пеппи».