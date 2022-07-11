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  4. ЗСУ знищили командування окупантів на Херсонщині: перехоплення розвідки (аудіо)
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    Події в Україні

    ЗСУ знищили командування окупантів на Херсонщині: перехоплення розвідки (аудіо)

    ЗСУ знищили командування окупантів на Херсонщині: перехоплення розвідки (аудіо)
    фото з відкритих джерел

    У результаті атаки знищено 12 рашистів

    На Херсонському напрямку Збройні сили України завдала удару по командному пункту окупантів, в результаті чого загинули 12 осіб. Про це розповів один із окупантів під час телефонної розмови, яку оприлюднило Головне управління розвідки України.

    Окупант в розмові з товаришем розповідає як ЗСУ знищили найголовніше командування рашистів на Херсонському напрямку, в результаті чого 12 двохсотих.

    Також розповідає про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії.

    На опублікованому перехоплені один із військових каже, що в Херсоні «влучили в найбільш головне командування… там 12 двохсотих». Рашист зазначає, що влучили у «найбільш круте командування», яке є на тому напрямку.

    Нагадаємо, ранок 9 липня розпочався з удару Збройних сил України по російських артилерійських позиціях і складах з боєприпасами під Херсоном.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили командування окупантів на Херсонщині: перехоплення розвідки (аудіо)