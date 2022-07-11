Бійці ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФ

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Нагадаємо, українські військові станом на 11 липня ліквідували вже близько 37 400 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

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