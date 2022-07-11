Бійці ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФ
Хордаєв був командиром батальйону 80-го танкового полку
Українські захисники ліквідували командира танкового батальйону, майора Тархана Хордаєва. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан «Штірліц».
Хордаєв був командиром батальйону 80-го танкового полку окупаційних військ.
«Майор Хордаєв Тархан зробив «крок доброї волі» – офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава нації! Смерть ворогам!», – Штефан.
Командир танкового батальона 80-го танкового полка майор Хордаев Тархан сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 9, 2022
Слава Нації
Смерть ворогам
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Нагадаємо, українські військові станом на 11 липня ліквідували вже близько 37 400 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.