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    Події в Україні

    Бійці ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФ

    Збройні сили знищили&nbsp;майора Тархана Хордаєва - Бійці ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФ
    Збройні сили знищили майора Тархана Хордаєва
    фото: Анатолій Штефан/Twitter

    Хордаєв був командиром батальйону 80-го танкового полку

    Українські захисники ліквідували командира танкового батальйону, майора Тархана Хордаєва. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан «Штірліц».

    Хордаєв був командиром батальйону 80-го танкового полку окупаційних військ.

    «Майор Хордаєв Тархан зробив «крок доброї волі» – офіційно денацифікувався та демілітаризувався. Слава нації! Смерть ворогам!», – Штефан.

    Нагадаємо, українські військові станом на 11 липня ліквідували вже близько 37 400 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна смерть Україна окупація #stoprussia
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    Бійці ЗСУ ліквідували командира танкового батальйону РФ