174 малюки народилися в Одесі минулого тижня



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Інформація департаменту охорони здоров'я Одеської міськради про кількість новонароджених за минулий тиждень

За минулий тиждень у міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 174 немовляти, серед яких одна пара близнюків.

Кількісна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими хлопчиками, яких з'явилося на світ 94. Також за тиждень побачили світ 80 юних одеситок.

Лідерство за кількістю прийнятих пологів минулого тижня належить міському пологовому будинку №1, тут з'явилися на світ 62 дитини.

Наразі прийом вагітних, роділь і породіль в Одесі проводять чотири міських пологових будинки з п'яти, а саме: №1, №2, №4 та №5.

У міському пологовому будинку №7 з 7 червня 2019 року протягом місяця проводяться планова дезінфекція та косметичний ремонт, після завершення яких роботу пологового будинку буде відновлено у звичайному режимі.