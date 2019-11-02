Антикорупційний суд наступного тижня візьметься за справу Труханова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Одеси Геннадій Труханов

У ході підготовчого судового засідання у п’ятницю колегія суддів ухвалила призначити справу до розгляду по суті

Вищий антикорупційний суд 6 листопада розпочне розгляд справи відносно недостовірного декларування одеського міського голови Геннадія Труханова.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що у ході підготовчого судового засідання у п’ятницю колегія суддів ухвалила призначити справу до розгляду по суті.

«У п’ятницю, 1 листопада 2019 року, за участі прокурорів САП в Антикорупційному суді призначити вказану справу до розгляду по суті. Засідання заплановано на 6 листопада 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд України розглядатиме справу про внесення мером Одеси Геннадієм Трухановим завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2015 і 2016 роки.

За даними правоохоронців, Труханів не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобіля, частки у низці суб'єктів господарювання, відсотки за вкладами у банках. Всього в декларації 2015 року мер Одеси не вніс майновий стан на загальну суму 32, 5 млн грн, у декларації 2016 року - на 18, 81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у Труханового є діти.

Сам Труханів після оголошення йому підозри заявив, що ця справа – «метод тиску» на нього і членів його сім'ї.

У разі доведення провини, Труханову загрожує ув'язнення від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Крім того, міський голова може достроково припинити свої повноваження через рішення суду.