Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК підозрюється у низці важких злочинів

Підозрюваний у легалізації майна злочинним шляхом, ексначальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Як свідчать матеріали досудового розслідування, близько 15 місяців ексвоєнком перебуває у слідчому ізоляторі. При цьому сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців вживала активні заходи щодо отримання Євгеном Борисовом форми № 088/о та подальшого направлення підозрюваного на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для оформлення інвалідності.

Крім цього, за інформацією слідства, наразі підозрюваний Борисов звільнений із Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою, колишній керівник Одеського обласного ТЦК може безперешкодно перетнути державний кордон.

Разом із тим, сторона захисту наполягала: Євген Борисов має «букет» хвороб, потребує постійного нагляду ангіохірурга, невропатолога та кардіолога. Натомість подальше тримання під вартою «завдає підозрюваному нестерпного болю та страждань».

Проте Феміда залишила під вартою колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Паралельно суд призначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, але суттєво зменшив його розмір – з 69,7 млн грн до 39,3 млн грн. Якщо Євген Борисов внесе ці кошти на депозитний рахунок суду, то зможе вийти на волю.

Додамо, що, починаючи з 1996 року, Євген Борисов проходив службу на посадах районних та обласного військкоматів Одеси. Протягом січня 2022 року-червня 2023 року працював начальником ТЦК Одещини.

Нагадаємо, що правоохоронці зафіксували складний механізм із легалізації членами сім’ї та близькими особами ексвоєнкома Євгена Борисова коштів на загальну суму понад 8,2 млн євро. За версією слідства, ці гроші одержано злочинним шляхом.

Окрім цього епізоду, щодо Борисова скеровано до суду два обвинувальних акти за статтями «Незаконне збагачення», «Ухилення від військової служби», «Самовільне залишення військової частини» і «Підробка документів».

Як відомо, у 2023 році журналісти-розслідувачі відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Видання зазначає, що, згідно з витягами з іспанського реєстру, родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості й автівок на мільйони доларів США.

Ще в березні 2023 року у ЗМІ поширилася інформація, що мати головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина – комерційну нерухомість поруч. Також, як зазначається, у власності родини з’явився позашляховик Mercedes Gelendvagen.