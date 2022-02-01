Студент продавав особисті дані понад 20 млн українців

За допомогою бота у месенджері фігурант продавав конфіденційну, комерційну та іншу інформацію з обмеженими доступом

Кіберполіцейські викрили зловмисника на збуті баз даних громадян

Несанкціонований збут інформації викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції. 19-річний житель Києва, студент одного з вищих навчальних закладів, створив бот у месенджері для продажу конфіденційної та іншої інформації з обмеженими доступом, у тому числі персональних даних громадян України. Про це інформує портал МВС.

Доступ коштував $1 на день або $4 за 20 спроб пошуку даних відносно конкретних осіб. Оплату фігурант отримував на криптогаманець.

Крім цього, правопорушник розробляв та впроваджував механізм пошуку даних за фотографіями людей із використанням штучного інтелекту. Фотознімки він завантажував з відкритих джерел інтернету.

У розпорядженні фігуранта були бази даних декількох десятків мільйонів громадян. Ці відомості він купував на тематичних хакерських форумах.

За місцем мешкання правопорушника працівники поліції провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, що були скомпрометовані в період з 2014-2019 роки. Ці бази вміщували дати народження, прізвища, ім’я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальних податкових номерів платників податків та номерів телефонів, фотозображення осіб тощо.

Кіберполіцейські вилучили бази персональних даних з незаконного обігу, а також заблокували облікові записи, що використовувались у протиправній діяльності. Наразі проводяться компʼютерно-технічні експертизи.

Санкція статті, яка «світить» зловмисникові, передбачає до п'яти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Читайте також: